Несмотря на пандемию коронавируса и закрытые по всему миру границы, российские военные продолжают выполнять наблюдательные полеты в рамках международного Договора по открытому небу.

Очередной российский "небесный патруль" пройдет с 31 августа по 4 сентября над Венгрией. Взлет - с аэродрома Папа. Наблюдательный полет выполняется на самолете наблюдения Ан-30Б.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин, российский самолет наблюдения выполнит полет по согласованному маршруту.

Вместе с нашими военными в Ан-30Б будут находиться венгерские специалисты. Они должны проконтролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором. В частности, проследить, чтобы самолет не отклонялся от маршрута, а контролеры использовали свою технику в соответствии с требованиями договора.

Договор по открытому небу был разработан для мониторинга соблюдения соглашений в области контроля над вооружениями. Инспекторы могут фотографировать передвижения войск, а также военные объекты.

Сейчас в эту программу входят 30 стран, однако, по всей видимости, нынешний воздушный патруль - один из последних в прежнем формате. В мае США сообщили, что в течение полугода окончательно выйдут из договора.