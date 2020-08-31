Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Доля россиян, которые используют деньги с кредитных карт сразу после их получения, достигла исторического максимума в июле. Такие данные приводит Бюро кредитных историй (БКИ).

Как свидетельствуют данные Бюро, уровень утилизации лимита, то есть совершение покупки или получение средств в банкомате, вырос до 68%. Это рекордный уровень за весь период расчета показателя - с августа 2015 года. Речь идет о суммах от десяти до более чем ста тысяч рублей.

Эксперты БКИ предполагают, что такая активность связана с пандемией коронавируса, изменившей отношение населения к кредиткам как к запасному инструменту.

Результат хорош для банков, но имеет негативный результат для обладателей кредитных карт: далеко не все из них смогут уложиться в льготный период и воспользоваться средствами бесплатно. Это, в свою очередь, рано или поздно приведет к дальнейшему росту уровня долговой нагрузки, предупреждают в организации.