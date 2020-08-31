Исследование: 84% учителей встречают 1 сентября с оптимизмом

84% учителей и 68% школьников встречают учебный год с оптимизмом. Такие данные получили эксперты Федерального института развития образования РАНХиГС, опросив 884 учителей и 2778 учеников.

При этом подавляющее большинство учителей (75%) считают, что школы, в которых они работают, в санитарном отношении готовы к работе. 21% оценивает готовность, как частичную. О том, что школы не готовы к работе в условиях повышенной эпидемиологической опасности, заявили 4%.

Более 60% опрошенных учителей высоко оценили готовность материально-технической базы школ к обучению в традиционном формате. 28% респондентов сообщили, что их школа хорошо оснащена для работы как в очном, так и в дистанционном формате. 56% указали на то, что к началу учебного года у них остались проблемы технического обеспечения. 34% опрошенных учителей заявили, что у них есть серьезные затруднения в подготовке и проведении дистанционных уроков. Почти половина - 45% учителей - считают, что им достаточно знаний для проведения занятий в дистанционном и смешанном форматах.

Что важно? 46% опрошенных учеников хотят учиться в очном формате, среди них большинство - ученики 5-7-х классов. 20% опрошенных готовы учиться в любом формате. Более трети школьников хотят учиться дистанционно: 19% готовы учиться частично дистанционно, а 15% - полностью дистанционно. Больше всего среди готовых учиться в дистанционном формате (20%) среди учеников 7, 8 и 9-х классов. Ученики 5 и 6-х классов отдали этому формату обучения наименьшее предпочтение (4% и 11% соответственно) .