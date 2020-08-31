Изделия народных промыслов хотят вернуть в специализированные салоны

Минпромторг разрабатывает отдельный федеральный проект "Экспорт традиций", сообщили "РГ" в министерстве. Это поможет развитию народных художественных промыслов (НХП), производство которых стремительно сокращается.

В 2019 году по госпрограмме "Развитие промышленности" из федерального бюджета на поддержку НХП было выделено почти 700 млн рублей в виде прямых субсидий, а общий объем господдержки отрасли с учетом налоговых льгот составил около 1,5 млрд рублей. Но это мало помогает отрасли. "В СССР к началу 90-х по всей стране насчитывалось 120-130 тысяч мастеров народных художественных промыслов (НХП), сейчас их менее 10 тысяч и их число продолжает сокращаться", - рассказал председатель правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин.

Объединение готовит обращение к властям с предложением вернуть специализированные магазины по торговле изделиями народных промыслов. "Раньше более половины изделий всех народных промыслов из всех регионов продавались в Москве, через сеть специализированных магазинов и художественных салонов. Сейчас в Москве таких магазинов осталось около пяти", - заявил Геннадий Дрожжин. В ассоциации "Производители изделий народных художественных промыслов и ремесел Санкт-Петербурга и Ленинградской области" поддерживают предложение, так как в Северной столице такой магазин остался всего один. НХП - это в основном микро и малые предприятия, численность сотрудников которых не превышает 10-15 человек, они не в состоянии позволить себе дорогую аренду.

Сегодня экспортируется всего около 5% изделий народных художественных промыслов

Изделия народных промыслов сегодня практически вытеснены с рынка сувенирной продукцией из азиатских стран с дешевым сырьем и рабочей силой. По данным Временной комиссии Совета Федерации по народным промыслам, в 64 регионах действуют 300 организаций, выпускающих продукцию НПХ. По информации минпромторга, объем продукции НХП за 2017-2019 гг. вырос на 45% до 7,8 млрд рублей.