С 1 сентября меняются правила профилактических осмотров школьников, которые проводятся ежегодно для борьбы с подростковой наркоманией.

Так, расширен перечень запрещенных веществ, на которые исследуют пробы, взятые у детей. В него вошли опиаты, кокаин, метадон и др. Сами исследования должны быть выполнены в течение двух часов с того момента, как получен биологический материал. Даже если предварительный результат анализов отрицательный, но нарколог заподозрит у ребенка признаки наркотического опьянения, он может направить подростка на повторный осмотр в специализированное учреждение. При этом должно быть обнаружено не менее трех признаков, свидетельствующих о пагубном пристрастии, - неестественная походка, неадекватность, сонливость или заторможенность, вялая реакция зрачков на свет, нарушение речи. О результатах тестирования несовершеннолетних будут оповещать родителей. Раньше даже ближайшим родственникам информацию о здоровье подростка не сообщали, если ему исполнилось 15 лет.