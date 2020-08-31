К инклюзивному образованию абсолютно готовы 8% российских школ

Число школ, адаптированных для инклюзивного образования, за последние пять лет увеличилось в 4 раза, сообщили во Всероссийском обществе инвалидов.

Так, по итогам мониторинга образовательных учреждений, который проводился в этом году в августе рамках партпроекта "Единой России", выяснилось, что порядка 71% зданий имеют безбарьерные входы и пути движений, тогда как в 2015 году таких школ было на 10% меньше. Контрастная маркировка стеклянных дверей выполнена почти в половине образовательных учреждений, а контрастная разметка лестниц в большинстве из них, тогда как пять лет назад этого не было и в пятой части всех российских школ. К тому же, как отметил председатель Всероссийского общества инвалидов и депутат Госдумы Михаил Терентьев, все новые здания сегодня оборудованы лифтом и пандусом, а значит можно говорить о том, что в таких школах могут учиться дети, которые передвигаются на инвалидных колясках.

"Сравнивая итоги мониторингов в 2015 и 2020 году, мы видим, что 8% школ можно считать абсолютно доступными, в то время как в 2015 году этот показатель был 2%", - резюмировал он, отмечая положительные изменения в создании безбарьерной среды.

Мониторинг прошел в 1191 школе 43 российских регионов.