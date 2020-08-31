Новости

Загитова стала ведущей "Ледникового периода" на Первом канале 21:07
Михаил Мишустин написал новому главе сирийского правительства 20:49
Евтухов: Падение розничной торговли связано с последствиями пандемии 20:28
К инклюзивному образованию абсолютно готовы 8% российских школ 20:20
В России стартовали продажи нового Toyota Highlander 20:04
Актер Ефремов ранее привлекался к ответственности за хулиганство 19:36
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Индии 19:12
Су-27 перехватил самолеты ФРГ, США, Дании и Швеции над Балтикой 19:08
Минобороны РФ поможет снести аварийные здания в Тулуне 18:51
В Башкирии скончался начальник республиканского УФСИН 18:35
"Газпром" перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда 18:27
В Италии участились атаки на полицейских, контролирующих масочный режим 18:10
Минпромторг назвал второго в России производителя вакцины от COVID-19 17:48
В Петербурге из-за пожара в школе эвакуировали 24 ребенка 17:39
Запущена всероссийская акция "Спасибо, учитель!" 17:38
В Москве нашли двух уток-мандаринок 17:30
Петербуржец до смерти забил жену и тещу 17:11
Захарова: Главы МИД РФ и Беларуси проведут 2 сентября переговоры в Москве 17:02
Месси больше не считает себя игроком "Барселоны" 16:57
Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции 16:53
На противоаварийные работы в здании РНБ выделят 8 миллионов рублей 16:43
Страны Балтии объявили Лукашенко "персоной нон грата" 16:43
Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80 16:25
Ученые рассказали, как заряжать несколько телефонов одновременно 16:11
Лидер Little Big Прусикин разводится 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 20:20
Рубрика: Общество

К инклюзивному образованию абсолютно готовы 8% российских школ

Текст: Елена Манукиян

Число школ, адаптированных для инклюзивного образования, за последние пять лет увеличилось в 4 раза, сообщили во Всероссийском обществе инвалидов.

Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области
Какие необычные школы открываются в регионах

Так, по итогам мониторинга образовательных учреждений, который проводился в этом году в августе рамках партпроекта "Единой России", выяснилось, что порядка 71% зданий имеют безбарьерные входы и пути движений, тогда как в 2015 году таких школ было на 10% меньше. Контрастная маркировка стеклянных дверей выполнена почти в половине образовательных учреждений, а контрастная разметка лестниц в большинстве из них, тогда как пять лет назад этого не было и в пятой части всех российских школ. К тому же, как отметил председатель Всероссийского общества инвалидов и депутат Госдумы Михаил Терентьев, все новые здания сегодня оборудованы лифтом и пандусом, а значит можно говорить о том, что в таких школах могут учиться дети, которые передвигаются на инвалидных колясках.

"Сравнивая итоги мониторингов в 2015 и 2020 году, мы видим, что 8% школ можно считать абсолютно доступными, в то время как в 2015 году этот показатель был 2%", - резюмировал он, отмечая положительные изменения в создании безбарьерной среды.

Мониторинг прошел в 1191 школе 43 российских регионов.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Образование Законодательная власть Госдума Господдержка инвалидов Стандарты для школы

Главное сегодня

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году