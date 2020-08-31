Кабмин упростил покупку билетов на поезда для льготников

С декабря льготные категории граждан смогут приобретать билеты на поезда дистанционно, без личного обращения в кассы.

Правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Им больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу, - пояснил он. - Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде через федеральные информационные системы".

Начиная с декабря льготники, в том числе инвалиды, участники Великой Отечественной войны, Герои труда, смогут приобретать железнодорожные билеты дистанционно с учетом положенной им скидки.