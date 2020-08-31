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31.08.2020 16:11
Рубрика: Культура

Как медиахолдингу выстроить экосистему каналов на YouTube

Текст: Сусанна Альперина

Экосистему своих каналов на YouTube выстроил к началу сезона информационный портал LIFE, входящий в состав медиахолдинга News Media. По сути, он обновил уже существующую. Но сделал так, чтобы было удобно и зрителям, и им самим. Так, в новом сезоне перезапущен существовавший ранее канал "LIFE спецпроекты". Теперь он называется LIFЕDOС и специализируется на документальных фильмах и специальных репортажах.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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"За последние полтора года LIFE удалось создать очень сильную команду авторов, журналистов и операторов, которые уже сделали несколько ярких проектов в жанрах, крайне востребованных современными зрителями. Документальные проекты становятся все более популярными - об этом в том числе свидетельствует то, что многие VOD-платформы открывают специальные разделы для документальных картин. Работы наших журналистов, безусловно, заслуживают внимания. И доказательством этого можно считать не только участие и победы в международных и российских фестивалях, но и уже существующее количество просмотров, активное обсуждение в соцсетях LIFE", - говорит генеральный директор холдинга Елена Лапина.

На канале уже собрана медиатека лучших документальных фильмов: "Курск. В ожидании чуда, которое не произошло", "Олимпиада-80. Борьба за Игры", "Бесспорные территории", "Синявинские высоты", "20 лет "Брату-2", "Тулун. Хроника отмытого города". Также все фильмы можно будет посмотреть и на английском языке. Некоторые из этих фильмов - "Снежинка" навсегда", "Байкал. Выжить любой ценой" - были удостоены международных премий "За лучший документальный фильм" на международных фестивалях - в США, Индии и Канаде.

Однако LIFEDOC - это лишь одно направление. В экосистему YouTube каналов LIFE теперь также входят площадки "LIFE новости", "Дайте сказать!", "Изнанка" и "Пчелы против меда".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Еженедельное ток-шоу "Дайте сказать!", премьера которого состоялась в апреле этого года, построено на женской оценке событий недели. Ведущие Татьяна Денесюк, Кристина Бабаева, Александра Ли и Мария Шахова задают актуальные вопросы герою, которым всегда становится мужчина (политик, экономист, представитель власти, творческой элиты). Один из последних выпусков ток-шоу, в котором на острые вопросы девушек отвечает Александр Гинцбург - директор института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - уже стал весьма популярен в Интернете.

Проекту "Изнанка" уже более года. В каждом выпуске - реальные истории реальных людей, прошедших через ситуации, о которых тяжело говорить даже самым близким. Но молчание только усугубляет проблему. Авторы программы дают возможность ее участникам не только "выговориться", но и помогают найти пути решения и надежду, что ничего не потеряно.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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