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31.08.2020 07:29
Рубрика: Общество

Кардиолог объяснил, какая боль требует срочного обращения к врачу

Текст: Оксана Грибанова

Регулярные физические нагрузки не только предотвращают сердечные заболевания, но также снижают риск преждевременной смерти у людей с уже установленным диагнозом, связанным с сердечно-сосудистыми недугами, отметили в Европейском обществе кардиологов (ESC).

Профессор Лондонского университета, специалист по спортивной кардиологии и лечению наследственных сердечных заболеваний Санджай Шарм и ее коллеги представили рекомендации по физическим нагрузкам, объяснив, когда состояние требует немедленного обращения к специалистам.

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- Любой, кто испытывает боль в груди на протяжении более 15 минут, должен вызвать скорую помощь. Если вы обнаружите, что упражнения вызывают учащенное сердцебиение, необычную одышку или дискомфорт в груди, уменьшите свою активность. И это также сигнал для того, чтобы обратиться к врачу, - отметил профессор Пелличча.

Специалисты отметили, что людям, страдающим от ожирения, высокого кровяного давления или диабета рекомендуются силовые упражнения не менее трех раз в неделю. Плюс умеренные или интенсивные аэробные нагрузки, такие как езда на велосипеде, бег или плавание. Однако программу тренировок необходимо согласовать с врачом, напомнили специалисты.

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