Климатолог: Предстоящая зима в России будет суровой

Предстоящая зима в России будет суровой. Вероятность неблагоприятного сценария - 90 процентов. Об этом интернет-изданию Ura.ru рассказала климатолог Екатерина Пестрякова. По ее словам, календарное начало зимы не совпадает с климатическим. Холодная погода обычно устанавливается в начале ноября. Этот год не станет исключением. К 7 ноября ожидаются и морозы, и снег. "Зима будет суровая, так как было жаркое лето", - подчеркнула Пестрякова.

Кстати, в Гидрометцентре РФ проанализировали все известные народные приметы, касающиеся погоды, и пришли к выводу, что они не сбываются. "Например, морозы должны быть на Рождество и на Крещение. Но ведь не каждый год это происходит. Вспомните последнюю зиму в Москве. Морозов вообще не было", - напомнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. К погодным приметам стоит относиться скептически, так как они слишком общие.