Котяков: Безработным надо предлагать также вакансии в других регионах

В работе центров занятости необходимо уйти от принципа региональной раздробленности и предлагать безработным вакансии, открытые не только в своем субъекте Федерации, но и по всей стране. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, выступая на совещании партии Единая Россия, посвященном государственной политике в сфере повышения уровня занятости населения.

"Центры занятости должны предлагать вакансии не только своего региона, но и по всей стране, - сказал Антон Котяков. - Именно их обязанность обеспечивать потребности в работниках крупных инвестиционных проектов в кадрах".

По мнению министра, у инвестора не должна болеть голова о том, где взять людей - обеспечить ему приток высококлассных профессионалов должны службы занятости всех регионов.

"Безработица выросла по всей стране, но в Москве ее уровень 2%, а в Ингушетии - 30%, - отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев. - Победить этот дисбаланс могла бы централизация работы центров занятости населения. Возможен, например, вахтовый метод работы, но он потребует создания социальных общежитий для иногородних работников".

Еще один "спящий ресурс" победы над безработицей - переезд работника в другой регион на постоянное место жительства. За такую внутреннюю миграцию даже положена стипендия от государства. Но, по данным Андрея Исаева, этот институт практически не работает, за год такую возможность используют до 360 человек. Для всей страны это слишком мало.

"Мы сейчас не понимаем фактический уровень трудовой миграции между регионам, - признал Антон Котяков. - Центры занятости смогут увидеть эти показатели, когда поднимутся на межсубъектный уровень и начнут предлагать вакансии и в других регионах тоже".