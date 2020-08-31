"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а также определился соперник российского клуба "Краснодар" в раунде плей-офф.

Краснодарский клуб в борьбе за выход в групповой турнир Лиги чемпионов предстоит сыграть с клубом из Португалии или Греции. Соперник российского клуба определится в противостоянии между "Бенфикой" и ПАОКом.

В остальных парах третьего квалификационного раунда 15-16 сентября в одноматчевом противостоянии сыграют:

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Карабах" (Азербайджан) - "Молде" (Норвегия)

"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Мидтьюлланд" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Брест (Белоруссия)

ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия)

"Динамо" Киев (Украина) - "АЗ Алкмар" (Голландия)

"Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).