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31.08.2020 18:12
Рубрика: Культура

Lady Gaga и BTS взяли наибольшее число наград MTV Video Music Awards-2020

Текст: Александр Алексеев
Впервые церемония вручения ежегодной музыкальной премии проходила одновременно на нескольких сценах - из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Поэтому у MTV Video Misic Awards появилась даже новая номинация - "Лучший музыкальный клип, снятый дома", которая - надеемся! - будет существовать только в этом году…
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Главным триумфатором премии музыкальных видео стала Леди Гага, выигравшая в пяти номинациях. В том числе, в таких престижных, как "Артист года" и "Песня года".

Фото: Remastered Memories / youtube.com
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Славных почестей певица удостоилась за альбом Chromatica, вышедший 29 мая. Откуда, кстати, и главная песня, победитель - Rain On Me, спетая, впрочем, с другой R&B-звездой - Арианой Гранде.

Лавры, доставшиеся этому треку, выданы не за взбалмошный и эмоциональный вокал или композиторские достижения, а именно за "картинку". За тонны воды, вылитые на певиц и танцоров, и лихие движения, пластику, даже ползание по асфальту в непростых постановочных условиях…

Кстати, награду за "Лучшую операторскую работу" также вручили Леди Гаге и ее команде. Заслуженно! Сложно ведь было танцевать и извиваться, лежа в лужах так, чтобы твой эротичный наряд оставался розовым и привлекательным. Но ничего, скоро осень, дожди, придется тоже попробовать...

Сразу вслед за Леди Гагой по числу наград - корейский BTS. Семеро парней (все абсолютно с разными прическами и цветом волос - на любой девичий вкус) из бойз-бэнда названы "Лучшей группой". А в общей сложности завоевали на MTV VMA-2020 - четыре заветные статуэтки.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Еще одну важную награду - в номинации "Лучшее видео" - получил канадец Weeknd. Его песня Blinding Lights собрала с 19 декабря 2019 года более 18 миллионов просмотров на YouTube. По сути, это старое доброе диско, заводное и задорное, да и сам певец, композитор был как всегда артистичен и азартен.

А в роке самым заметным видео для поклонников стал клип Orphans брит-поп-группы Coldplay. С 25 октября 2019-го он собрал более 48 миллионов просмотров в Интернете.

Возможно, мелодия, драйв и исполнительский задор музыкантов вам и не запомнятся. Зато пламя и цветы из этого клипа - наверняка!

Обладатели главных наград MTV Video Music Awards-2020

Видео года: The Weeknd - Blinding Lights

Артист года: Леди Гага

Песня года: Леди Гага и Ариана Гранде - Rain On Me

Лучшая группа: BTS

Лучшая совместная работа: Леди Гага и Ариана Гранде - Rain On Me

Лучший новый артист: Doja Cat

Лучший поп-клип: BTS - On

Лучший хип-хоп-клип: Megan Thee Stallion - Savage

Лучший рок-клип: Coldplay - Orphans

Лучший музыкальный клип, снятый дома: Ариана Гранде и Джастин Бибер - Stuck With U

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