Лесной пожар в испанской Андалусии захватил новые территории

Площадь лесного возгорания в испанской Андалусии увеличилась до 16,7 тысяч гектаров, пишет El Mundo со ссылкой на данные местной противопожарной службы.

Огонь вспыхнул в зеленой зоне провинции Уэльва еще в четверг, а к воскресенью пожар распространился уже на площадь свыше десяти тысяч гектаров. Свои дома вынуждено покинули порядка 3 тысяч 200 жителей, уточняет ТАСС. Справиться с огнем специалистам мешают сложный рельеф и неблагоприятные погодные условия.

На месте работают 270 пожарных и 157 специалистов военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, к борьбе со стихией привлечены тяжелая техника и вертолет. По информации властей провинции, это самый крупный пожар в Андалусии за последние три года.