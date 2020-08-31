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31.08.2020 21:13
Рубрика: Экономика

Льготная сельская ипотека привлекает квалифицированные кадры из городов

Текст: Татьяна Карабут
На реализацию программы льготной сельской ипотеки дополнительно выделено 500 млн рублей, сообщили в Минсельхозе.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Изначально на эту программу в 2020 году был заложен 1 млрд рублей госсубсидий. И эта сумма была досрочно исчерпана уже к лету. По данным Минсельхоза, льготной ипотекой на данный момент воспользовались более 16 тыс. заемщиков в 80 регионах России. Объем выданных кредитов составляет 32 млрд рублей. Дополнительные 500 млн рублей позволят продолжить работу и улучшить жилищные условия еще более чем 20 тыс. семей.

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"Механизм льготной сельской ипотеки способствует не только повышению качества жизни граждан, ее комфортности, но и росту строительного сектора, а также активизации развития бизнеса на сельских территориях, поскольку программа позволит закрепить квалифицированных специалистов на местах", - отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

С учетом высокой востребованности сельской ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования, добавили в Минсельхозе.

Получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей
Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минсельхоз

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