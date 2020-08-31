"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью 0:0

Российская Премьер-лига (РПЛ) ушла на небольшую паузу из-за матчей сборных. На выходных состоялись матчи шестого тура. Центральный из них прошел в Черкизово, где "Локомотив" принимал "Зенит". Игра получилась боевой и завершилась вничью - 0:0.

Непростые времена переживает "Локомотив". У команды новый тренер, результаты в последнее время удручают, сразу несколько ведущих игроков получили травмы. Плюс к тому же на днях стало известно о грядущем отъезде в Италию Алексея Миранчука, договорившегося о переходе в "Аталанту". В общем, Марко Николичу и болельщикам "красно-зеленых" не позавидуешь.

Во многом именно из-за кадровых проблем Николич вынужден выпускать на поле с первых минут столько молодежи. К примеру, во вчерашнем матче в стартовом составе появились Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский. А в атаке помогать Федору Смолову был отряжен новичок "Локомотива" Франсуа Камано.

Несмотря на преимущество "Зенита" по владению мячом, в первом тайме больше моментов создали хозяева. На десятой минуте они даже забили, но гол Дмитрия Рыбчинского был отменен после подсказки видеоассистента. Пожалуй, единственный шанс у ворот "Локомотива" гости создали уже ближе к перерыву, когда опасно со штрафного пробил Деян Ловрен.

Во второй половине питерцы активизировались, но оборона "железнодорожников" действовала очень уверенно. Хозяева старались поймать соперника на контратаках, и несколько раз они были близки к голу. Уже на 81-й минуте хороший шанс возник у вышедшего на замену Виталия Лисаковича, но он чуть не дотянулся до мяча после прострела Антона Миранчука.

К слову, после матча Алексей Миранчук вышел на поле и попрощался с болельщиками "Локомотива". Во время трогательной речи полузащитник не сумел сдержать слез.

- Не думал, что так волнительно будет все это говорить. Но знал, что хочу всех вас поблагодарить. Настал этот момент. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все, что только возможно. Вы всегда были рядом - и в сложные, и в счастливые моменты. Я принимаю новый вызов и знаю, что вы всегда будете меня поддерживать. Я не прощаюсь, мы еще увидимся! Вперед, "Локо"! - сказал Миранчук.

Что касается "Зенита", то, сыграв вничью, "сине-бело-голубые" позволили "Спартаку" остаться лидером Премьер-лиги по итогам шести туров. В активе "красно-белых" 14 очков, что на один балл больше, чем у питерцев.

Потеряло очки в выездном матче с "Уфой" столичное "Динамо". Москвичи вели в счете, но хозяева все же вырвали ничью - 1:1.

В матче с "Локомотивом" зенитовцы не нанесли ни одного удара в створ

По окончании встречи главный тренер "бело-голубых" Кирилл Новиков сетовал на слабую реализацию. Вместе с тем стоит отметить, что динамовцы неплохо стартовали и идут в группе лидеров.

- Футбольный закон никто не отменял: не забиваешь ты - забьют тебе. Он был ярко продемонстрирован сегодня. К сожалению, пропустили очень легкий гол, а свои моменты не использовали, - сказал Новиков.

Статистика

"Спартак" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Соболев, 41, Жиго, 45+3 - Хлусевич, 36.

"Химки" - "Ротор" - 1:1

Голы: Ломовицкий, 56 - Муллин, 32.

"Уфа" - "Динамо" - 1:1

Голы: Жамалетдинов, 59 - Н Жье.

"Локомотив" - "Зенит" - 0:0

"Рубин" - "Тамбов" - 2:2

Голы: Деспотович, 45+2, 90 - Карапетян, 15, Карасев, 84.

"Ахмат" - ЦСКА - 0:3

Голы: Кучаев, 11. Бистрович, 88, Влашич, 90.