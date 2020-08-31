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31.08.2020 22:42
Рубрика: В мире

Лукашенко отправил в отставку посла Беларуси в Испании

Текст: Андрей Васильев, Юрий Когалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку посла республики в Испании Павла Пустового. Как передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, указом №327 дипломат был лишен ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

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Пустовой, занимавший должность посла Беларуси в Испании, а также постоянного представителя республики при Всемирной туристской организации, 19 августа заявил, что для мирного разрешения ситуации в республике необходимо провести пересчет результатов голосования на выборах президента. Кроме того, он призвал расследовать действия милиции во время массовых беспорядков в стране и провести открытые суды, тем самым грубо нарушив этический кодекс государственного служащего и сотрудника дипломатического ведомства.

Стоит отметить, что на следующий день глава МИД Беларуси Владимир Макей обратился к своим коллегам с призывом профессионально выполнять свои обязанности и, даже выражая свою гражданскую позицию, не вносить раскол в коллектив. "Всегда анализируйте ситуацию", - отметил министр, добавив, что нельзя слепо следовать за массами.

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