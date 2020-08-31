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31.08.2020 14:28
Рубрика: В мире

Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему

Текст: Юрий Когалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему. Как пишет БЕЛТА, об этом он заявил во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Глава государства признал, что в стране в настоящее время "несколько авторитарная система устройства общественной жизни". "Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко", - заявил президент, имея в виду в первую очередь судебную систему. "Думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века", - отметил Лукашенко.

Он попросил Сукало представить свои предложения по этому поводу. Тот отреагировал незамедлительно. По словам председателя Верховного суда, в настоящее время в республике работают 1239 судей всех уровней, и нет никакой необходимости, чтобы их всех назначал глава государства. "Функции Президента в этой части могут быть несколько упрощены. Что касается судей высших судов - да, а что касается назначения судей областных и районных судов - думаю, это можно передать местным советам", - отметил Сукало. По его словам, у Верховного суда есть и другие предложения по функционированию судебной системы, которые можно отразить в новой Конституции.

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Сукало был приглашен Лукашенко присоединиться к работе над ней. По словам президента Беларуси, это будет уже третий вариант Конституции. Как отметил Лукашенко, в настоящее время специалисты работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

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