Лукашенко: Ведется работа уже над третьим вариантом Конституции

В настоящее время в Беларуси ведется работа уже над третьим вариантом Конституции. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

"Сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет, и какие они хотят перемены", - отметил Лукашенко.

По его мнению, необходимы перемены, которые будут двигать общество вперед. "На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", - подчеркнул президент Беларуси. А возврат к Конституции 1994 года, по его словам, этого не даст.

Как отметил Лукашенко, в настоящее время специалисты работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. "Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения", - подчеркнул президент республики. Он напомнил, что каждый взрослый может отдать свой голос на референдуме за то или иное изменение, однако несовершеннолетние таким правом не обладают, но и они могут высказать свое мнение.

Лукашенко попросил Сукало подключиться к работе над новой Конституцией. "Я хочу, чтобы вы как опытный человек сказали свое слово", - отметил Лукашенко, добавив, что в Беларуси самый независимый суд, и он готов об этом поспорить с кем угодно. "Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров", - отметил президент. По его словам, опыт работы судов за последнюю четверть века должен быть отражен в главном законе страны.