Новости

Лукашенко: Ведется работа уже над третьим вариантом Конституции 12:07
В Москве задержаны руферы, забравшиеся на высотку на Кудринской площади 12:02
Жители Москвы и Подмосковья получили бонусы от платежной системы "Мир" 11:53
Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса 11:50
С 1 сентября в Москве откроются около 450 пунктов вакцинации от гриппа 11:38
Президент Lucasfilm: "Звездным войнам" нужно больше женщин 11:37
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией 11:28
С 1 сентября Московский зоопарк изменит режим работы 11:27
Вышел первый трейлер "Противостояния" по Стивену Кингу 10:57
Москвичам пообещали самый жаркий в XXI веке последний день лета 10:55
СМИ: "Циркон" запустят с борта "Адмирала Горшкова" в сентябре 10:51
В Кремле опровергли заявления о "неотвеченном" звонке Путина Трампу 10:34
Зенитный комплекс "Деривация" поступит в войска в 2022 году 10:34
На Ленинградской АЭС запущен новый энергоблок 10:33
Более 40 тысяч москвичей прошли бесплатный онкоскрининг 10:26
Минобороны Индии сообщило о столкновении с китайскими военными на границе 10:14
Малиновский опроверг уход из "Аталанты" после подписания Миранчука 10:07
Пятилетняя девочка из перинатального центра в Москве нашла приемных родителей 09:54
"Даллас" обыграл "Колорадо" несмотря на дубль Ничушкина 09:53
Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель 09:42
"Барселона" ежедневно штрафует Месси на 110 тысяч евро за прогулы 09:36
В Москве проводится проверка по факту избиения блогера Егора Жукова 09:35
Милиция сняла оцепление у резиденции Лукашенко в Минске 09:27
Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
В Москве в понедельник воздух прогреется до +30 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 12:07
Рубрика: В мире

Лукашенко: Ведется работа уже над третьим вариантом Конституции

Текст: Юрий Когалов

В настоящее время в Беларуси ведется работа уже над третьим вариантом Конституции. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

"Сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет, и какие они хотят перемены", - отметил Лукашенко.

По его мнению, необходимы перемены, которые будут двигать общество вперед. "На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", - подчеркнул президент Беларуси. А возврат к Конституции 1994 года, по его словам, этого не даст.

Как отметил Лукашенко, в настоящее время специалисты работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение. "Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения", - подчеркнул президент республики. Он напомнил, что каждый взрослый может отдать свой голос на референдуме за то или иное изменение, однако несовершеннолетние таким правом не обладают, но и они могут высказать свое мнение.

Зачем пытались захватить посольство Ливии в Беларуси

Лукашенко попросил Сукало подключиться к работе над новой Конституцией. "Я хочу, чтобы вы как опытный человек сказали свое слово", - отметил Лукашенко, добавив, что в Беларуси самый независимый суд, и он готов об этом поспорить с кем угодно. "Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров", - отметил президент. По его словам, опыт работы судов за последнюю четверть века должен быть отражен в главном законе страны.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики
"Газпром" подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель
Климатолог заявила о высокой вероятности суровой зимы в России
Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах