"Малиновое тепло" придет в несколько регионов России

В ближайшие дни на юге Центрального округа и на юге европейской России ожидается сильная жара, рассказал на онлайн пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Ростовской, Белгородской, Липецкой областях, Краснодарском крае и ряде других регионов России температура поднимется до плюс 35 градусов. "Вот прогноз аномалий температуры на первые пять дней. Видно, что полоса не просто красная, а густо-малиновая такая и охватывает умеренные и низкие широты европейской России. Там будет очень жарко", - уточнил Вильфанд.

Ранее метеоролог рассказал "Российской газете", что "бархатный сезон" на юге в этом году продлится практически весь сентябрь. По словам синоптика, в этом году очень долго над Черным морем наблюдалась антициклональная погода. Лето в Краснодарском крае выдалось жаркое, с небольшим количеством осадков. "Особенность усвоения солнечной энергии морем заключается в том, что эта энергия попадает на морскую поверхность и дальше не расходуется, в отличие от континентальной поверхности. Почва получает днем энергию, а ночью почти всю отдает. А океан "жадный". Он аккумулирует энергию и передает в нижние слои моря. Проще говоря, море в этом году очень хорошо прогрелось - на несколько десятков метров. Его температура сейчас выше обычного", - объяснил Вильфанд.

По словам синоптика, это означает, что в сентябре, когда "бархатный сезон" только начнется, море станет отдавать тепло более медленно. И теплый период осенью на юге продлится дольше обычного. Как правило, "бархатный сезон" заканчивается в середине сентября. В этом году он может затянуться до конца первого осеннего месяца. По крайней мере, теплый период увеличится на десять дней.

"Бархатный сезон" - самое комфортное время для отдыха на юге. В этот период уже нет днем изнуряющей жары, но море очень теплое и приятное. "Это время, когда температура воздуха и воды примерно одинаковые - в диапазоне от 21 до 25 градусов",- уточняет Вильфанд.