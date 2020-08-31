"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси фантастические условия

Один из лучших футболистов современности Лионель Месси как никогда близок к уходу из "Барселоны". Аргентинец еще на прошлой неделе уведомил руководство "сине-гранатовых" о намерении уйти, а чуть позже отказался прибыть на клубную базу для прохождения тестов.

Английский "Манчестер Сити" готов подписать Месси на пять лет и заплатить ему в общей сложности 750 миллионов евро. Фото: Getty Images

Параллельно Месси провел переговоры с "Манчестер Сити" - главным претендентом на покупку шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец успел переговорить с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, с которым он успешно сотрудничал в "Барселоне".

По информации авторитетных источников, "Сити" готов купить Месси и предлагает ему роскошные условия: пять лет контракта на 500 миллионов евро плюс 250 миллионов подъемных при подписании соглашения. Игрок уверен, что именно с английским клубом он сможет впервые с 2015 года выиграть Лигу чемпионов и в очередной раз взять "Золотой мяч".

Что касается "Барселоны", то руководство "сине-гранатовых" продолжает стоять на своем: Месси не продается. А если кто-то и хочет приобрести его, то должен заплатить сумму, прописанную в контракте в качестве отступных, - 700 миллионов евро. Сам Лионель считает, что уведомление, отправленное им в клуб по факсу о желании уйти, автоматически расторгнет его соглашение с "Барселоной".

Несмотря на все попытки Месси, "сине-гранатовые" не сдаются. Клуб даже готов обратиться в суд, хотя вряд ли дело дойдет до этого. Ни Лионель, ни "Барса", по всей видимости, не хотят такого развития событий.

А тем временем руководство испанской "Ла Лиги" выступило с заявлением относительно этой нашумевшей ситуации. В организации подчеркнули, что контракт Месси с клубом является действующим, и если аргентинец хочет покинуть команду, потенциальные покупатели должны заплатить за него "сине-гранатовым" прописанные в договоре отступные в размере 700 миллионов евро.

Ожидалось, что на днях Месси впервые официально прокомментирует новости о желании покинуть "Барселону", но аргентинец молчит. Зато за него уже высказался его кузен Максимилиано Бьянкукки.

- Лео должен найти место, в котором он будет чувствовать себя счастливым. Если бы он был рад находиться в "Барселоне", то остался бы. Но Месси хочет испытать что-то новое, и это его право. Из всех предполагаемых вариантов лучшим является "Манчестер Сити". Есть еще "ПСЖ", "Интер". В любом случае и вне зависимости, куда он отправится, ему важно быть счастливым, - приводят слова кузена Месси испанские СМИ.

Что касается главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана, то в последний раз он высказывался на тему будущего Лионеля еще до появления новостей о желании аргентинца сменить команду. Куман тогда сказал, что он был бы счастлив поработать с Месси, но решение принимать должен сам игрок. А по сообщениям СМИ, в ходе первого разговора Кумана и Лионеля специалист дал ясно понять, что никаких поблажек никому не будет. Месси принял эти слова близко к сердцу и, по неподтвержденным данным, окончательно решил уйти из "Барселоны".

А накануне стало известно, что один из самых одаренных российских игроков полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук переезжает в Италию.

После долгих переговоров московский клуб договорился о трансфере с одной из ведущих команд Европы последних лет - "Аталантой". Миранчука "продавали" в Италию не первый год. Помнится, как еще прошлым летом, а затем и зимой, сообщалось о предметном интересе к нему со стороны "Милана" и "Ювентуса". Были даже разговоры, что в январе Алексей едва не перешел в миланский клуб на правах аренды, но "Локомотив" не отпустил своего лидера. И правильно, в общем-то, сделал.

Однако с каждой яркой игрой Алексея становилось понятно, что "Локомотиву" будет очень трудно его удержать. Представители клуба из Бергамо около недели назад прилетели в Москву и провели переговоры с "Локомотивом". Если верить итальянским СМИ, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. Алексей уже на днях должен прилететь в Бергамо, пройти медицинский осмотр и подписать пятилетний контракт. Его зарплата составит около двух миллионов евро в год.

Тем временем

Российские клубы узнали соперников по квалификации еврокубков. Московское "Динамо" во втором раунде отбора Лиги Европы встретится с тбилисским "Локомотивом". Встреча состоится 17 сентября в столице Грузии. Победитель пары будет определен по итогам одного матча. В случае успеха для выхода в групповой этап "бело-голубым" предстоит пройти еще два квалификационных раунда.

Потенциального соперника по последнему этапу отбора Лиги чемпионов узнал "Краснодар". Для выхода в основную сетку главного еврокубка команде Мурада Мусаева надо будет обыграть в одном матче победителя пары ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия). Встреча ПАОКа с португальцами состоится в Салониках 15 или 16 сентября.