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31.08.2020 18:42
Рубрика: Происшествия

МЧС вводит новый свод правил по эвакуации

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Приказом главы МЧС России Евгения Зиничева утвержден новый свод правил для проектирования эвакуационных и аварийных выходов при строительстве различных зданий.
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Документ вступает в силу с 19 сентября. Соответственно с этого же дня утрачивает силу предыдущий свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", который действовал с 2009 года.

Фото: iStock
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Новые правила устанавливают требования пожарной безопасности к любым эвакуационным путям и поэтому, безусловно, должны стать настоящей "настольной книгой" как для проектировщиков, так и для строителей. В документе, который занимает не один десяток страниц, все расписано и подробно "разложено по полочкам", как, где и на каком расстоянии друг от друга должны располагаться аварийные выходы в основном в соцобъектах и объектах с массовым пребыванием людей. Все расстояния и размеры рассчитываются по формулам, которые также приведены в своде правил. Их надо будет учитывать строителям и владельцам зданий, которые захотят не только построить или что-то пристроить, но и перепланировать или реконструировать.

Новые правила касаются хоть и большой категории зданий, но не всех. Они не актуальны и не обязательны, например, для сооружений специального назначения, таких как метрополитены и хранилища опасных, химических и радиоактивных веществ или, скажем, для жилых зданий высотой более 75 метров. Полный список исключений также указан в документе.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Вступают в силу в сентябре 2020 года

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