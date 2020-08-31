Международный бизнес уверен в росте китайской экономики

Как полагают участники опроса, в 2020 году китайская экономика смогла справиться с вызовами коронавирусной эпидемии COVID-19, продемонстрировав устойчивость и прочность, а также огромный потенциал развития. Представители международных деловых кругов оценивают перспективы китайской экономики положительно, считая, что она будет развиваться с устойчивым приростом в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

По сравнению с перспективами американской экономики, глобальные финансовые менеджеры говорят о будущем китайской экономики с гораздо большим оптимизмом. Это первый раз в истории этого опроса, когда многие финансовые директора и управленцы мира более оптимистично смотрят на развитие китайской экономики, нежели американской. По итогам опроса ожидаемый рост ВВП Китая будет стабильным. В то же время американская экономика будет, по оценкам финансистов, "падать в определенной степени".

Главный исполнительный директор одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton Майк Генри в интервью CNBC отметил, что в китайской экономике наблюдается достаточно устойчивое V-образное восстановление. Китайское правительство приняло ряд мер для стимулирования экономики, которые, по предварительным оценкам, позволят экономике КНР продолжить восстановление в 2021 году.

С оптимизмом к будущему китайской экономики относятся и многие международные организации. Так, международное рейтинговое агентство Moody's в своем аналитическом докладе повысило прогноз экономического роста Китая в 2020 году. В докладе отмечается, что во втором квартале ВВП КНР вырос на 3,2% в годовом выражении. "По мере достижения прогресса в сдерживании эпидемии коронавируса граждане вернулись на рабочие места, что усилит рыночное потребление. Социально-экономическая обстановка в Китае нормализуется", - говорится в докладе.