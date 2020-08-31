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31.08.2020 14:03

Международный бизнес уверен в росте китайской экономики

Финансовые директора крупнейших мировых компаний более позитивно смотрят на восстановление китайской экономики после кризиса, чем на восстановление экономики США. Такие результаты показал опубликованный CNBC опрос за третий квартал Глобального Совета финансовых директоров, на который ссылается информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Как полагают участники опроса, в 2020 году китайская экономика смогла справиться с вызовами коронавирусной эпидемии COVID-19, продемонстрировав устойчивость и прочность, а также огромный потенциал развития. Представители международных деловых кругов оценивают перспективы китайской экономики положительно, считая, что она будет развиваться с устойчивым приростом в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

По сравнению с перспективами американской экономики, глобальные финансовые менеджеры говорят о будущем китайской экономики с гораздо большим оптимизмом. Это первый раз в истории этого опроса, когда многие финансовые директора и управленцы мира более оптимистично смотрят на развитие китайской экономики, нежели американской. По итогам опроса ожидаемый рост ВВП Китая будет стабильным. В то же время американская экономика будет, по оценкам финансистов, "падать в определенной степени".

Главный исполнительный директор одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton Майк Генри в интервью CNBC отметил, что в китайской экономике наблюдается достаточно устойчивое V-образное восстановление. Китайское правительство приняло ряд мер для стимулирования экономики, которые, по предварительным оценкам, позволят экономике КНР продолжить восстановление в 2021 году.

С оптимизмом к будущему китайской экономики относятся и многие международные организации. Так, международное рейтинговое агентство Moody's в своем аналитическом докладе повысило прогноз экономического роста Китая в 2020 году. В докладе отмечается, что во втором квартале ВВП КНР вырос на 3,2% в годовом выражении. "По мере достижения прогресса в сдерживании эпидемии коронавируса граждане вернулись на рабочие места, что усилит рыночное потребление. Социально-экономическая обстановка в Китае нормализуется", - говорится в докладе.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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