Проведение форума "Армия-2020" из-за пандемии COVID-19 еще совсем недавно было под вопросом, тем более в международном формате. Однако он прошел не просто успешно, а показал просто сенсационные результаты.

Результативность форума отметили практически все СМИ. Было представлено множество новинок военной техники, ряд которых можно было считать эксклюзивным. Международная часть оказалась хоть и меньше, чем в прошлом году, но тем не менее весьма представительной. Крупные экспозиции представили Белоруссия, Казахстан, Индия, ряд других стран. Впервые в форуме принимала участие Южная Осетия. Активно работал "Рособоронэкспорт".

Общая площадь статической экспозиции превысила 320 тысяч квадратных метров, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 60 тысяч "квадратов". Всего в форуме участвовало около 1500 предприятий, представивших более 28 тысяч экспонатов. Впервые мероприятия форума, связанные с практической демонстрацией возможностей противовоздушной обороны в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, прошли на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Участников и посетителей "Армии-2020", как отмечали все, ожидало немало военно-технических сюрпризов. Главным стал показ вооружения для отечественных беспилотных летательных аппаратов. Даже министр обороны Сергей Шойгу сказал, что его "не просто удивило, а очень порадовало то, что мы в этом году совершили такой прорыв в беспилотной авиации". И пообещал, что к концу года будут подписаны большие контракты по закупкам новых беспилотников для Вооруженных сил.

Кстати, о контрактах. Многие эксперты уверены: показателем эффективности любого военно-технического салона считается общий пакет заключенных на нем контрактов. На подобных "Армии" салонах и во французском Ле Бурже, и в британском Фарнборо, и в столице Эмиратов Абу-Даби всегда гордились именно многомиллиардными суммами заключенных контрактов. Надо отдать должное организаторам форумов "Армия", то есть министерству обороны и лично министру, в отличие от организаторов отечественного Международного авиакосмического салона (МАКС) этот тренд военные уловили. Если на МАКСе всегда утверждали, что контракты подписываются в тишине, а салоны - лишь очень эффектная к ним подводка, то армейцы предпочли переговоры по контрактам вести в тишине, а подписывать их эффективно и эффектно именно на своих выставках. На "Армии-2020" Министерство обороны России подписало 41 государственный контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму свыше 1,16 триллиона рублей. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) военного ведомства генерал-майор Андрей Гончаров.

Минобороны подписало на форуме контракты на общую сумму свыше 1,16 триллиона рублей

"Эта сумма стала новым историческим рекордом форума", - сказал он. По его словам, в 2016 году стоимость контрактов составляла 130 миллиардов рублей, а в 2019 году уже достигла триллиона. А в этом -превысила триллион.

Как заявляется, в результате выполнения этих контрактов наши Вооруженные силы получат более 500 новых образцов техники, свыше 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Какая именно техника и в каком количестве будет закупаться - не сообщается, что объяснимо. Но об одном контракте СМИ все-таки узнали - слишком он был долгожданным. Минобороны России дало добро на серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов "Орион" и их закупке. Впрочем, детали соглашения не разглашаются.

Возможно, с учетом именно того, что военные берут "Орион" на вооружение, "Рособоронэкспорт" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" подписал контракт, предусматривающий его продвижение.

"Мировой рынок сегодня показывает стремительной рост спроса на беспилотные летательные аппараты. Российские производители, следуя глобальному тренду, активно разрабатывают комплексы для различных сегментов рынка, - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта", заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев. - Здесь, на "Армии-2020", был впервые представлен разведывательно-ударный комплекс "Орион" с внушительным набором вооружения, который имеет огромный экспортный потенциал. Мы готовы начать продвижение его партнерам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки сразу после оформления разрешительной документации". "Рособоронэкспорт" провел десятки переговоров с потенциальными зарубежными покупателями российской продукции военного назначения. Подписаны контракты и соглашения о сотрудничестве с Объединенной судостроительной корпорацией и рядом промышленных объединений.

В частности, одно из соглашений предусматривает расширение сотрудничества по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.

В рамках форума прошла и международная научно-практическая конференция "Военное право и современные информационные технологии правового обеспечения в сфере национальной безопасности и военно-технического сотрудничества".

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал, что к концу года будут подписаны большие контракты по закупкам новых беспилотников

Настоящей сенсацией стало заявление главы "Рособоронэкспорта", сделанное в день открытия "Армии-2020", о том, что Россия и Турция подписали контракт на поставку Турции второго полкового комплекта зенитных ракетных систем ПВО С-400. "Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", - отметил Александр Михеев.

Напомним: рамочный контракт стоимостью около 2,5 миллиарда долларов на поставку Турции двух полковых комплектов (по два дивизиона в каждом) ЗРС С-400 производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей" был заключен в июле 2017 года. Поставку первого полкового комплекта в составе двух дивизионов осуществили в Турцию с июля по октябрь 2019 года. Теперь заключен контракт на поставку второго полкового комплекта С-400.

И, пожалуй, одним из самых важных итогов прошедшего форума стало то, что на нем было уделено очень большое внимание диверсификации отечественного оборонно-промышленного комплекса. Задача эта важнейшая, решать ее надо динамично и качественно. Практически каждый день работы "Армии-2020" проходили различные дискуссии, панельные сессии и "круглые столы", на которых самым серьезным образом и весьма компетентно обсуждались вопросы диверсификации. Надо надеяться, что результатом всех этих обсуждений станут практические дела.