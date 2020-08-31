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31.08.2020 20:52
Рубрика: Происшествия

Михаил Ефремов в день ДТП выпил бутылку водки

Текст: Александр Степанов
Актер Михаил Ефремов впервые с начала процесса дал показания в суде в которых признался, что перед смертельным ДТП выпил бутылку водки. Как передает ТАСС, актер сообщил, что смутно помнит события того вечера.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво", - рассказал Ефремов.

Фото: пресс-служба Пресненского суда Москвы
Свидетель на суде рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине

Он также отметил, что не помнит момент столкновения машин и медицинского освидетельствования и в себя пришел только у следователя. Ефремов добавил, что вначале признал свою вину из-за похмелья. "Когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить", - сказал актер. Он также добавил, что в СМИ было показано видео с места ДТП, где он говорит, что был за рулем. "Оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", - сказал Ефремов.

Он отметил, что его вина есть. "Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", - сказал Ефремов. Он также сообщил, что не помнит, откуда у него в организме наркотики. "Может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез", - рассказал в суде Ефремов. Он также заявил, что ни актер Иван Стебунов, ни актер Сергей Гармаш в этой истории совершенно ни при чем.

Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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