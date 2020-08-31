Михаил Мишустин написал новому главе сирийского правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму в адрес нового председателя Совета министров Сирии Хусейна Арнуса.

Глава российского правительства отметил, что страны связывают дружественные и партнерские отношения. "Убежден, что дальнейшая активизация взаимодействия по правительственной линии будет способствовать укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, создаст благоприятные условия для запуска новых совместных проектов и инициатив в различных областях. Это в полной мере отвечает интересам России и Сирии", - говорится в сообщении.

С 11 июня Хусейн Арнус исполнял обязанности главы сирийского кабмина. В воскресенье, 30 августа, президент страны Башар Асад утвердил состав нового правительства республики.