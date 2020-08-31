Первого сентября исполняется 70 лет Михаилу Фрадкову. Дата рождения по-своему оказалась пророческой - за свою жизнь Михаилу Ефимовичу не раз приходилось "идти в первый класс", то есть осваивать новую для себя сферу деятельности, новый круг обязанностей. Но, судя по всему, он был хорошим учеником и всякий раз сдавал экзамены на "отлично".

В школе учился хорошо, легко поступил в Московский станкоинструментальный институт (теперь это МГТУ "Станкин"). В 1972 году с отличием окончил его по специальности "инженер-механик". Спустя девять лет окончил еще и Всесоюзную академию внешней торговли (ныне Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России). Еще через девять лет там же защитил кандидатскую диссертацию на тему "Современные тенденции международных экономических отношений и внешнеэкономические связи России". Получается, больше половины своей сознательной жизни Фрадков учился, причем без поблажек и легких пятерок.

Так же и работал - рос по карьерной лестнице не благодаря протекции, а трудом и личными достоинствами. Владея двумя иностранными языками, сначала трудился в посольстве СССР в Индии в аппарате советника по экономическим вопросам. Потом занимал различные должности в системе Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям и МВЭС СССР, работал во внешнеторговом объединении "Тяжпромэкспорт". В 1991-1992 годах - в аппарате постпреда СССР (затем РФ) при организации Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) в Женеве…

Страна менялась, возникали новые цели, нужно было решать новые задачи. И тут годами наработанный опыт и авторитет оказались как нельзя кстати. В 1992 году Фрадков был назначен замминистра внешних экономических связей, через год - первым заместителем, а в правительстве Виктора Черномырдина 1997 года стал министром внешнеэкономических связей и торговли РФ. Если вспомнить то время, становится понятным, что должности, как говорили в прежние времена, почти "расстрельные". Экономика страны стремительно разваливалась, многолетние международные экономические связи рвались, заводы, фабрики, целые отрасли промышленности сползали в пропасть долгов, бартеров, невыплаченных зарплат и забастовок... Удержать в то время хоть какой-то экспортный потенциал, сохранить контракты, которые не было сил выполнять, не допустить полного развала торговли и вполне возможного голода - решать задачи такого уровня, надо полагать, министерству было непросто, и Фрадкову они прибавили не только опыта, но и седины.

В правительстве Сергея Кириенко ставка была сделана на новые лица, но сменивший его после дефолта на посту премьера Сергей Степашин уже на четвертый день после своего назначения вернул Фрадкова на пост министра торговли. Оттуда - новый поворот в его жизненной траектории - он был назначен заместителем секретаря Совета безопасности, где курировал вопросы экономической безопасности, затем возглавил Федеральную службу налоговой полиции. Горизонт ответственности Михаила Ефимовича неуклонно расширялся, ему доверяли трудные участки работы, потому что знали - справится.

Горизонт ответственности Михаила Ефимовича неуклонно расширялся, ему доверяли трудные участки работы, потому что знали - справится

В марте 2004 года президент РФ Владимир Путин предложил назначить Фрадкова премьер-министром. Кандидатура была утверждена Госдумой непросто: "за" проголосовали 352 из 447 депутатов, "против" - 58, еще 24 воздержались. Комментируя его назначение, тогдашний председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов назвал Фрадкова "первооткрывателем принципиально новой стратегии в отношениях с ЕС", заметив при этом, что выстраивать эти новые отношения порой бывало непросто, но назначение Фрадкова - "очень серьезный сигнал Западу, с которым он успешно сотрудничал", хотя и занимал жесткую позицию. Сам же Михаил Ефимович, отвечая после голосования на вопрос обступивших его журналистов, как собирается отметить победу, ответил: "Ударным трудом". Пожалуй, в этой формуле - весь свод его жизненных правил и заключается.

Фрадков занимал пост главы правительства 1286 дней. И это были дни и годы подъема страны. Многие даже говорят - подъема с колен. Именно тогда мы поверили, что экономическая разруха, закрытые предприятия, утрата позиций на международной арене, да и потеря многими жизненных ориентиров - это не навсегда. Под руководством президента страна оживала, правительство медленно, без особой шумихи, но верно отлаживало "винтики и шестеренки" экономики, восстанавливало отрасли, планировало, потихоньку повышало уровень жизни. Сегодня многие об этом уже забыли, но именно те годы заложили основу лет последующих, которые теперь называют "тучными". И дело не только в росте цен на нефть - легкие деньги всегда легко и промотать. Правительство Фрадкова этого не сделало, заложив основы будущей экономической стабильности.

В недавнем интервью для специального выпуска журнала "Оборона России" Михаилу Ефимовичу задали вопрос: на каком посту ему приходилось труднее всего?

- Везде своя специфика, - ответил он. - Руководство министерством внешнеэкономических связей и торговли связано со сложными дипломатическими переговорами, к которым требовалось всесторонне готовиться, учитывая международную ситуацию, конъюнктуру рынка и многое другое.

Работа председателя правительства исключительно ответственна. Ошибки в масштабах страны слишком дорого обходятся и поэтому недопустимы. Требуется просчитывать решения на несколько шагов вперед. В то же время нельзя медлить с действиями в критических ситуациях, которые, к сожалению, случаются. Решающим фактором успеха является оптимальный подбор руководителей федеральных органов. Работа и жизнь председателя правительства расписана с утра до позднего вечера. Нужно уметь распределять силы так, чтобы всегда быть бодрым и работоспособным. Что касается руководства Службой внешней разведки… Скажу только, что эта работа тоже не позволяет расслабиться, необходимо всегда быть начеку.

Директором Службы внешней разведки России Фрадков был назначен после добровольной отставки с поста премьера в 2007 году и прослужил там до 2016 года, откуда и вышел на пенсию. По понятным причинам этот период в жизни Михаила Ефимовича не столь известен общественности. Однако именно в то время он дал одно из немногих развернутое интервью "Российской газете", в котором сказал:

- Вопреки распространенному мнению, качество работы разведслужбы в современных условиях определяется не всплеском отдельных блистательных операций, о которых общественность узнает в любом случае не раньше чем через 30-50 лет. Главный показатель качества разведдеятельности - стабильность ежедневной кропотливой, методичной работы по добыванию и предоставлению руководству нашей страны достоверной и своевременной информации по вопросам, затрагивающим национальные интересы России… Хочу подчеркнуть, что материалы наверх идут не приглаженные, не подстраивающиеся под настроения потребителей, а объективные и честные. Лучшей оценкой добываемых разведкой сведений является их реализация высшим руководством страны, выражающаяся в принятии государственных решений.

Но и после выхода на пенсию Михаил Фрадков вовсе не собирался отдыхать на даче или с удочкой у реки. Практически сразу он становится председателем Совета директоров концерна "Алмаз-Антей".

Концерн - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В силу специфики его деятельность также не очень широко освещается. Но в том же интервью журналу "Оборона России" Фрадков рассказал об этой работе так, что сразу понятно - знает о концерне все, вникает в детали, видит перспективу.

- Несмотря на санкционное давление и попытки воздействия на наших зарубежных партнеров, которые иначе как недобросовестной конкуренцией назвать нельзя, концерн неуклонно наращивает свое присутствие на международном рынке. По итогам 2019 года доля концерна в общем объеме экспорта российской продукции военного назначения достигла 30 процентов… "Алмаз-Антей" предлагает зарубежным партнерам свои конкурентные разработки - само собой, после согласования с соответствующими органами государственной власти. При этом в холдинге всегда идут навстречу пожеланиям заказчиков, дорабатывают изделия в соответствии с потребностями партнеров.

Перечисляя конкурентные преимущества концерна, Фрадков назвал ключевые: поддержка эксплуатации изделий на протяжении всего жизненного цикла, выполнение различных видов ремонта и продление сроков эксплуатации, создание заводских центров технического обслуживания и ремонта у партнеров - в Алжире, Беларуси, Египте, Индии, Казахстане. А также поставки тренажерного оборудования и организация на территории заказчика учебных центров, необходимых для формирования у заказчиков устойчивых навыков эксплуатации закупленного вооружения и военной техники.

А вот что сказал "РГ" об этом этапе его работы военный эксперт, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: "Михаил Ефимович очень много энергии приложил к продвижению российской военной техники за рубежом, хотя это не входило в его непосредственные служебные обязанности. Во многом благодаря его личным усилиям и контактам был заключен целый ряд контрактов на ее продажи".

Тогда же, в 2016 году, по просьбе президента Михаил Ефимович возглавил и Российский институт стратегических исследований. Но работы в двух новых качествах ему, видимо, недостаточно. С ноября 2016 года он избран председателем совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Много времени и внимания уделяет вопросам комплексного развития этого "места силы" русской истории, вникает в проблемы реставрации исторического наследия, улучшения жизни местного населения, создания туристической инфраструктуры.

А еще Михаил Ефимович обладает отменным чувством юмора. Его смешные экспромты на заседаниях кабмина в прежние годы коллекционировали не меньше, чем афоризмы Черномырдина. Чего только стоят такие: "Костьми ложиться еще рано, но не спать, не есть я вам рекомендую уже сейчас". Или: "Дрожжи большие в регионах сейчас. И уже можно месить". Полное собрание его крылатых выражений до сих пор пользуется популярностью в интернете.

Нынешнему поколению "эффективных менеджеров" и неприкрытого самопиара, пожалуй, трудно понять поколение этих людей, до сих пор не склонных к шумихе и "селфи" на фоне грандиозных событий, к которым они прямо причастны, видящих смысл жизни в усердной работе и честном служении своей стране. Но постараться понять все же стоит. Между прочим, скромный и не велеречивый Михаил Ефимович не только награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней, но и является одним из немногих в России георгиевских кавалеров, то есть награжден орденом Святого Георгия IV степени. Эта высшая военная награда была возрождена в России в 2000 году. С момента учреждения в 1769 году на ордене сохраняется одна и та же надпись - "За службу и храбрость". И добавить тут нечего.

"Российская газета" присоединяется к поздравлениям юбиляру и желает ему здоровья, творческих успехов и сохранения неиссякаемого оптимизма и чувства юмора.