Минфин предложил не менять размер страховых взносов для ИП

"Это обязательные взносы в фонды медицинского и пенсионного страхования. Отказ от их индексации по установленному ранее порядку позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", - сказал Силуанов.

При этом с 2022 года индексации платежей возобновятся, но их суммы будут меньше, чем предполагалось установить до ухудшения ситуации в экономике, подчеркивают в Минфине. Так, взносы по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) предлагается увеличивать на темп роста среднемесячного фонда оплаты труда работников организаций, а не пропорционально росту предельной величины базы для выплат работникам, как планировалось ранее. Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) будут индексироваться на уровень инфляции, говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, планируемый размер страховых взносов на ОПС для индивидуальных предпринимателей составит в 2021 году 32 448 рублей, в 2022 году - 34 445 рублей, в 2023 году - 36 723 рубля. Планируемый размер страховых взносов на ОМС составит для них в 2021 году 8 426 рублей, в 2022 году - 8 766 рублей, в 2023 году - 9 119 рублей.

Величина взносов на ОПС для индивидуальных предпринимателей определяется по размеру годового дохода. Если он меньше 300 тысяч рублей, то взносы платятся в фиксированном размере (32 448 рублей в 2020 году). Если годовой доход выше 300 тысяч рублей, то взносы на ОПС - это фиксированный платеж плюс 1% с превышающей этот доход суммы (но до установленной предельной величины). Взносы на ОМС индивидуальные предприниматели платят только в фиксированном размере.