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Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

31.08.2020 15:42
Текст: Роман Маркелов

Минфин предложил не менять размер страховых взносов для ИП

Минфин внес в правительство законопроект, сохраняющий в 2021 году фиксированную величину страховых взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП) на уровне 2020 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Это обязательные взносы в фонды медицинского и пенсионного страхования. Отказ от их индексации по установленному ранее порядку позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", - сказал Силуанов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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При этом с 2022 года индексации платежей возобновятся, но их суммы будут меньше, чем предполагалось установить до ухудшения ситуации в экономике, подчеркивают в Минфине. Так, взносы по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) предлагается увеличивать на темп роста среднемесячного фонда оплаты труда работников организаций, а не пропорционально росту предельной величины базы для выплат работникам, как планировалось ранее. Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) будут индексироваться на уровень инфляции, говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, планируемый размер страховых взносов на ОПС для индивидуальных предпринимателей составит в 2021 году 32 448 рублей, в 2022 году - 34 445 рублей, в 2023 году - 36 723 рубля. Планируемый размер страховых взносов на ОМС составит для них в 2021 году 8 426 рублей, в 2022 году - 8 766 рублей, в 2023 году - 9 119 рублей.

Величина взносов на ОПС для индивидуальных предпринимателей определяется по размеру годового дохода. Если он меньше 300 тысяч рублей, то взносы платятся в фиксированном размере (32 448 рублей в 2020 году). Если годовой доход выше 300 тысяч рублей, то взносы на ОПС - это фиксированный платеж плюс 1% с превышающей этот доход суммы (но до установленной предельной величины). Взносы на ОМС индивидуальные предприниматели платят только в фиксированном размере.

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