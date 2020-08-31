Минобороны Индии сообщило о столкновении с китайскими военными на границе

Ситуация на границе Индии и Китая вновь обострилась. Как сообщили в минобороны Индии, в ночь с 29 на 30 августа там произошло вооруженное столкновение между военными двух стран.

В Нью-Дели действия китайских солдат назвали "провокационными", "нарушающими консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических переговоров по поводу продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе". Отмечается, что индийские войска укрепили свои позиции и не дали изменить ситуацию на местах.

Напомним, ситуация на индийско-китайской границе в районе территории Ладакх обострилась в мае. Тогда в столкновениях приняли участие несколько сотен солдат с каждой стороны, сообщалось о раненых и погибших. После еще одного конфликта в июне Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях, однако устраивающего обе стороны результата не добились.

Стоит отметить, что проблема признанием границы существует уже много лет. Ни одна попытка ее решить успеха не принесла.