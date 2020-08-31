Минпромторг поддержит промпарки, участвующие в нацпроектах

Минпромторг намерен переориентировать систему господдержки промышленных кластеров, сделав критериями ее получения нацеленность на реализацию нацпроектов и экспорт. Об этом "РГ" рассказал замглавы минпромторга Алексей Беспрозванных.

"Учитывая все успехи кластерной политики в России, мы все равно понимаем, что настало время менять требования и переходить на новый уровень развития. В частности, мы предлагаем переориентировать программы развития кластеров и установить в качестве критерия предоставления господдержки обязательное условие организовать производство продукции или компонентной базы для нацпроектов и экспортного потенциала", - сообщил он.

По словам замминистра, важно перейти от компенсации затрат предприятий промышленных кластеров к поощрению за достижение результатов. "По этим пунктам будут вполне понятные четкие критерии: прирост объемов промпроизводства по отношению к размеру субсидии должен составлять 5 к 1; прирост объемов производственной кооперации с другими участниками кластера по отношению к размеру субсидий - 3 к 1; прирост налоговых отчислений в федеральный бюджет по отношению к размеру субсидии -1,5 к 1", - рассказал замминистра.

Задача минпромторга - унифицировать требования внутри страны между разными ведомствами, курирующими тему технопарков, индустриальных парков и кластеров.

Еще одним важным звеном новой политики в отношении инфраструктурных объектов станет масштабное использование государственной системы промышленности ГИСП. "У нас большие планы на эту систему, думаем, она может быть очень эффективна для понимания целостной картины промышленности в стране.

Лидеры по числу успешных кластеров - это Татарстан, Челябинская область и Санкт-Петербург

Сейчас мы совместно с Росстатом разрабатываем инструментарий статистического учета для повышения полноты и достоверности информации о развитии региональной промышленной инфраструктуры", - сообщил Алексей Беспрозванных.

Регионы-лидеры по числу успешных кластеров - это Татарстан (10 кластеров), Челябинская область (7), Санкт-Петербург (4), Ульяновская область (3) и Ставропольский край (2). При этом требования регионов к паркам, получающим субсидии, серьезно разнятся. В министерстве планируется заключить одинаковые соглашения со всеми регионами. "Цель подписываемых сейчас с региональными властями допсоглашений как раз в координации действий на всех уровнях для обеспечения успешной работы индустриальных парков, технопарков и промкластеров в регионах. Они гармонизируют региональное и федеральное законодательство", - уточнил замминистра.

Допсоглашения позволят получать более полную информацию о промышленной продукции, необходимой для выполнения региональных проектов, и о возможностях предприятий производить и поставлять такую продукцию. Это даст возможность вовлечь отечественного производителя в рынок региональных и муниципальных закупок.