Минпромторг сделал сайты торгпредств доступнее для бизнеса

В Министерстве промышленности и торговли РФ представили обновленную концепцию сайтов Торговых представительств РФ в зарубежных странах. С 31 августа заработали обновленные интернет-ресурсы торгпредств России в Германии, Индии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в основе новой концепции - предоставление актуальной экономической информации, наиболее востребованной экспортерами и обновляемой на регулярной основе, а также появление механизма оперативного взаимодействия с торгпредствами.

"На сайтах торговых представительств в режиме реального времени публикуются аннотированные реестры наиболее значимых и перспективных для российского экспорта международных выставок, а также планируемых к проведению государственных и коммерческих тендеров", - говорится в сообщении.

"Ключевая цель модернизации сайтов торговых представительств - во внедрении нового принципа подготовки и подачи информации, взаимодействия с пользователями, в развитии инструментария, упрощающего и ускоряющего реализацию экспортных проектов", - отметил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

Ресурсы российских торгпредств будут иметь двойное назначение: версия сайтов на иностранном языке будет содержать информацию, рассчитанную на потенциальных партнеров в стране, где работает соответствующее торгпредство. В частности, там будет публиковаться информация о российском рынке и отечественных производителях.

Планируется, что сайты торговых представительств будут обновляться постепенно. Первыми сегодня 31 августа заработали три модернизированных сайта - торгпредства России в Германии, Индии и Швеции. В дальнейшем, отмечается в сообщении, обновленные сайты российских торпредств будут запускаться на еженедельной основе.