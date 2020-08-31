Москва высылает трех словацких дипломатов в ответ на действия Братиславы

Власти России приняли решение выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на "недружественные шаги" Братиславы. Об этом проинформировали в МИД РФ, куда сегодня был вызван посол Словакии Петер Припутен.

Как отметили на Смоленской площади, ему был заявлен "решительный протест" в связи с безосновательной высылкой российских дипломатов. "Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами", - заявили в МИД.

Нынешний шаг Москвы стал зеркальным ответом на принятое в Братиславе решение, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как заявили ранее в посольстве РФ, принятое властями Словакии решение неконструктивно, достойно сожаления и препятствует сотрудничеству двух стран.