Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса

Первые партии российской вакцины от COVID-19 направят на проведение пострегистрационных испытаний, а также на вакцинацию учителей и врачей. При этом уже в сентябре начнется отгрузка большими партиями в регионы для подготовки к проведению более широкой вакцинации. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По вакцинации против коронавирусной инфекции: сейчас параллельно идет наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре", - сказал Мурашко.

Он также еще раз подчеркнул, что вакцинация будет абсолютно добровольной. Этот принцип зафиксирован в российском законодательстве.