Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется после ноября-декабря. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Поставки вакцины в регионы начнутся уже в сентябре, но сейчас произведенный препарат направляют, во-первых, для проведения пострегистрационных клинических испытаний вакцины и, во-вторых, на проведение прививок врачам и учителям. Завершающая фаза исследований, как ранее поясняли в министерстве, продлится 3-4 месяца. На сайте столичного правительства, где объявлено о наборе добровольцев для участия в испытаниях, уточняется, что они останутся под наблюдением врачей 160 дней после введения вакцины.

Широкая вакцинация новым препаратом станет возможной, когда расширенные исследования подтвердят его безопасность и эффективность.

Для получения разрешения на вакцинацию детей понадобятся дополнительные исследования.