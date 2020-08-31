Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Новости

На противоаварийные работы в здании РНБ выделят 8 миллионов рублей 16:43
Страны Балтии объявили Лукашенко "персоной нон грата" 16:43
Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80 16:25
Ученые рассказали, как заряжать несколько телефонов одновременно 16:11
Лидер Little Big Прусикин разводится 16:09
МВД Беларуси: За участие в несанкционированных акциях задержано 173 человека 16:05
Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4" 16:01
Путин позвонил бывшему президенту Армении Кочаряну 15:59
В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова 15:51
"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате 15:50
Памфилова: Онлайн-голосование позволит отказаться от досрочного 15:37
Дзюба рассказал о разговоре с Соболевым 15:36
Гус Тиль будет восстанавливаться после травмы в течение трех недель 15:24
Умерла сестра-близнец и дублерша "Сары Коннор" из "Терминатора" 15:22
Найденный в лесу Подмосковья мальчик получил травмы, упав с электрички 15:17
Исследование: 84% учителей встречают 1 сентября с оптимизмом 15:15
Британцы выбрали лучшего детектива всех времен 15:10
Московское "Динамо" сыграет с грузинским "Локомотивом" в Лиге Европы 15:08
Болельщики "Локомотива" напали на поклонников "Зенита" в московском кафе 15:00
Джонни Депп подал против Эмбер Херд новый многомиллионный иск 14:50
Вышел трейлер фильма ужасов про стендап-комика "Последний смех" 14:46
Уральца осудили за нападение после просьбы убирать за собакой 14:44
Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем" 14:39
"Малиновое тепло" придет в несколько регионов России 14:29
В Арктике образовался новый пролив 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 16:23
Рубрика: Общество

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется после ноября-декабря. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Поставки вакцины в регионы начнутся уже в сентябре, но сейчас произведенный препарат направляют, во-первых, для проведения пострегистрационных клинических испытаний вакцины и, во-вторых, на проведение прививок врачам и учителям. Завершающая фаза исследований, как ранее поясняли в министерстве, продлится 3-4 месяца. На сайте столичного правительства, где объявлено о наборе добровольцев для участия в испытаниях, уточняется, что они останутся под наблюдением врачей 160 дней после введения вакцины.

Широкая вакцинация новым препаратом станет возможной, когда расширенные исследования подтвердят его безопасность и эффективность.

Для получения разрешения на вакцинацию детей понадобятся дополнительные исследования.

Десять главных вопросов о первой вакцине против коронавируса
Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Прививки и вакцинация

Главное сегодня

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году