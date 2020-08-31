Новости

УЕФА продолжит разводить в еврокубках клубы из России и Украины 13:40
Мишустин поручил расширить программу "Дальневосточной ипотеки" на вторичное жилье 13:37
Путин примет участие во Всероссийском открытом уроке 13:34
Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть" 13:29
В Кремле ответили пословицей на отказ Украины от русского языка в школах 13:21
В России необходимость вакцинации поддерживают 73% взрослого населения 13:16
"Крик 5" и "Паранормальное явление" отложили из-за коронавируса 13:12
Москва высылает трех словацких дипломатов в ответ на действия Братиславы 13:03
В Сеть "слили" первый тизер "Дюны" Дени Вильнёва 12:45
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии 12:37
Средняя цена Urals в августе составила 44,51 доллара за баррель 12:33
На подготовку к школе одного ребенка россияне потратили почти 35 тысяч рублей 12:22
Интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 должен составлять месяца 12:21
Котяков: Безработным надо предлагать также вакансии в других регионах 12:13
Лукашенко: Ведется работа уже над третьим вариантом Конституции 12:07
В Москве задержаны руферы, забравшиеся на высотку на Кудринской площади 12:02
Жители Москвы и Подмосковья получили бонусы от платежной системы "Мир" 11:53
Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса 11:50
С 1 сентября в Москве откроются около 450 пунктов вакцинации от гриппа 11:38
Президент Lucasfilm: "Звездным войнам" нужно больше женщин 11:37
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией 11:28
С 1 сентября Московский зоопарк изменит режим работы 11:27
Вышел первый трейлер "Противостояния" по Стивену Кингу 10:57
Москвичам пообещали самый жаркий в XXI веке последний день лета 10:55
СМИ: "Циркон" запустят с борта "Адмирала Горшкова" в сентябре 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 12:22
Рубрика: Общество

На подготовку к школе одного ребенка россияне потратили почти 35 тысяч рублей

Текст: Елена Новоселова

По данным исследования, проведенного ВЦИОМ, подготовка детей к новому учебному году обошлась родителям гораздо дороже, чем в прошлом году.

Фото: Gettyimages
Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников

Так, в среднем родители выложили 34 858 рублей. А например, форма, "сменка" и спортивная обувь потянули на 15 415 рублей (это на две тысячи дороже, чем в 2019 году). На 1 076 рублей дороже обошлись учебники. И средней цены ранец стоил 3 979 рублей. В два раза выросли взносы на нужды школы - с 1 781 рубля до 3 885 рублей. На канцтовары наши родители потратили 2 633 рубля, цветы и подарки учителям встали в 1 644 рубля, прибавив в цене 500 рублей.

Как показал опрос, 26 процентов опрошенных имеют детей-школьников, а у 24 - внуки. Большинство из них в этом году тратили средства на покупку школьной формы (69 процентов) и учебных принадлежностей (60 процентов). Учебно-методический материал покупала почти половина (47 процентов), а на цветы и подарки педагогам раскошелились 41 процент наших граждан.

Между тем 27 процентов россиян считают, что все школьные траты должны идти из бюджета.

Общество Соцсфера Социология Общество Образование Наука и образование ВЦИОМ Тесты и опросы

Главное сегодня

Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России
"Газпром" подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году