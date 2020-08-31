На подготовку к школе одного ребенка россияне потратили почти 35 тысяч рублей

По данным исследования, проведенного ВЦИОМ, подготовка детей к новому учебному году обошлась родителям гораздо дороже, чем в прошлом году.

Так, в среднем родители выложили 34 858 рублей. А например, форма, "сменка" и спортивная обувь потянули на 15 415 рублей (это на две тысячи дороже, чем в 2019 году). На 1 076 рублей дороже обошлись учебники. И средней цены ранец стоил 3 979 рублей. В два раза выросли взносы на нужды школы - с 1 781 рубля до 3 885 рублей. На канцтовары наши родители потратили 2 633 рубля, цветы и подарки учителям встали в 1 644 рубля, прибавив в цене 500 рублей.

Как показал опрос, 26 процентов опрошенных имеют детей-школьников, а у 24 - внуки. Большинство из них в этом году тратили средства на покупку школьной формы (69 процентов) и учебных принадлежностей (60 процентов). Учебно-методический материал покупала почти половина (47 процентов), а на цветы и подарки педагогам раскошелились 41 процент наших граждан.

Между тем 27 процентов россиян считают, что все школьные траты должны идти из бюджета.