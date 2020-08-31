На свободу вышел американец, который по ошибке провел в тюрьме 44 года

Из тюрьмы штата Северная Каролина освобожден афроамериканец, отсидевший 44 года за преступление, которого, он, по его словам, не совершал. Ронни Лонг в темном костюме-тройке, красном галстуке и шляпе вышел из тюрьмы, вынеся с собой немногочисленные вещи.

"Это был долгий путь на свободу. Но теперь с этим покончено", - заявил Лонг, обращаясь к журналистам. В маске с надписью "Освободите Ронни Лонга" он поблагодарил своих защитников и близких за то, что они выдержали долгую судебную тяжбу, сообщает CNN. "Ронни Лонг пережил 44 года несправедливости. Я не могу представить, какие силы понадобились ему и его близким, чтобы выдержать это", - заявил мэр Шарлотты Ви Лайлс.

Лонг, которому сейчас 64 года, был обвинен в изнасиловании белой женщины. Жюри присяжных, полностью состоящее из белых американцев, признало его виновным. Жертва насилия, сообщила, что подозреваемый напал на нее в ее доме, позже сбежав. Полицейские попросили женщину прийти в зал суда и понаблюдать за людьми, которые присутствовали при рассмотрении других дел, чтобы узнать, не похож ли кто-нибудь на нападавшего. В итоге она опознала Лонга, который находился в суде по подозрению в совершении другого преступления. Суд приговорил Лонга к пожизненному заключению.

Его приговор был отменен в четверг после того, как власти штата Северная Каролина на фоне протестных акций против расового насилия подали ходатайство в федеральный суд с просьбой пересмотреть приговор. "С тех пор, как Лонг был осужден, поток информации, преданной гласности после суда, выявил тревожную и поразительную тенденцию преднамеренного сокрытия полицией вещественных доказательств", - заявила судья Апелляционного суда четвертого округа США Стефани Такер. Федеральные судьи поддержали это мнение.

Лонг настаивал на своей невиновности и годами боролся за освобождение. Постановление суда не признает Лонга невиновным. Федеральный суд оставил этот вопрос на усмотрение суда низшей инстанции.