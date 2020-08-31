На территорию МИД Японии упал радиозонд

В Токио на территории МИД Японии был обнаружен радиозонд. Прибор, предназначенный для метеонаблюдений, застрял на одном из деревьев, передает агентство Киодо.

Необычный предмет заметили сотрудники внешнеполитического ведомства, после чего позвонили в полицию. В настоящее время стражи порядка выясняют детали случившегося.

В результате происшествия никто не пострадал. По некоторым данным, радиозонд принадлежит одной из научно-исследовательских компаний, расположенной на территории соседней со столичным городом префектуры Тиба.