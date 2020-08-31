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31.08.2020 19:11
Рубрика: Власть

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На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Новый комплекс дистанционного электронного голосования (ДЭГ), разработанный "Ростелекомом", в понедельник успешно прошел первое публичное тестирование на площадке ЦИК РФ. В нем приняли участие три группы избирателей - жители Курской и Ярославской областей, где 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, а также эксперты (члены ЦИК, представители партий общественных организаций, журналисты). Всего в списках значилось более 15 тысяч человек.
Так выглядит ключ шифрования - флешка, стилизованная под всем знакомый обычный металлический ключ. Фото: Константин Завражин/РГ Так выглядит ключ шифрования - флешка, стилизованная под всем знакомый обычный металлический ключ. Фото: Константин Завражин/РГ
Так выглядит ключ шифрования - флешка, стилизованная под всем знакомый обычный металлический ключ. Фото: Константин Завражин/РГ

Куряне и ярославцы голосовали за местные достопримечательности, эксперты выбирали лучшее место для отдыха в России. Перед началом голосования на специальном ноутбуке без доступа в интернет был сформирован ключ шифрования. Затем его разделили на пять частей, которые записали на физические носители - стилизованные под обычный металлический ключ флешки - и разложили по конвертам. Ключи и ноутбук заперли в стеклянном шкафу до конца голосования, которое длилось пять часов. После закрытия виртуальных участков ключ собрали вновь для получения результатов. По словам вице-президента "Ростелекома" по цифровым платформам Дмитрия Репникова, "все прошло штатно", система отработала без сбоев. На подведение итогов ушло около 15 минут.

Фото: iStock
В отдаленных регионах стартовало досрочное голосование

В Курской области первое место заняла Коренная Пресвятой Богородицы пустынь, явка составила 26,58%. В Ярославской области с большим отрывом победил театр драмы им. Ф. Волкова при явке 16,96%. Активнее всех голосовали эксперты - 90,98%, лучшим местом для отдыха они назвали озеро Байкал.

По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, развитие технологии ДЭГ отвечает общественному запросу на модернизацию избирательных технологий. "Запрос мы ощутили, он есть, даже такое общественное давление мы на себе испытали, что есть большой запрос, и мы на него реагируем", - сказала она. Глава ЦИК также отметила, что успешное внедрение онлайн-формата позволит свести к минимуму и досрочное, и надомное голосование.

До сих пор ДЭГ использовалось в России дважды - на выборах в Мосгордуму в 2019 году и на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в этом году. Оба раза применялась технология, разработанная по инициативе правительства Москвы.

В единый день голосования 13 сентября задействуют новый программно-технический комплекс, который разработал "Ростелеком". Как пояснил "РГ" член ЦИК Антон Лопатин, московская технология создана с учетом потребностей портала mos.ru. Чтобы распространить ДЭГ на всю страну, нужны другие алгоритмы, учитывающие параметры Единого портала госуслуг.

Эту задачу и постарался решить "Ростелеком". По мнению главы минкомсвязи Максута Шадаева, вполне успешно. "Мы уверены, что, с точки зрения информационной безопасности, анонимизации пользователей, мы всем необходимым требованиям соответствуем", - сказал он. "Наша конечная задача - чтобы все было устроено просто, чтобы гражданин мог проголосовать в один клик и чувствовать, что все это безопасно и анонимно", - добавил министр. Новое тестирование намечено на 7 сентября. У избирателей Курской и Ярославской областей еще есть время подать заявку на онлайн-голосование, это можно сделать на портале госуслуг до 8 сентября включительно. Само же голосование пройдет с 11 по 13 сентября. До окочания срока приема заявок граждане должны решить, как будут голосовать - лично или через интернет. Если заявление уже подано, его можно отозвать не позднее 8 сентября. В противном случае вернуться на свой участок будет невозможно. Это правило ввели для исключения возможности двойного голосования.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

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