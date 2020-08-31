Небольшим НКО разрешат заключать срочные трудовые договоры

Некоммерческие организации с небольшим штатом сотрудников смогут вскоре отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Положения этих документов разрешат им прописывать в условиях трудовых договоров. Законопроект об этом до конца недели будет внесен Правительством в Госдуму, сообщили в минэкономразвития.

В ведомстве пояснили, что нововведение коснется НКО с численностью сотрудников до 15 человек и выручкой не более 120 млн рублей в год. Таким образом, по аналогии с микро- и малыми предприятиями им не нужно будет утверждать, например, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о премировании, график сменности и другие документы. При этом работодатель некоммерческой организации вправе пойти на этот шаг по своему усмотрению: он может оставить все утвержденные локальные акты или отказаться только от части из них.

Помимо этого, как и субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации с численностью сотрудников до 35 человек смогут на законных основаниях заключать с работниками срочные трудовые договоры. "Это обеспечит гибкость в трудовых отношениях, поскольку НКО часто привлекают сотрудников на временные проекты", - отмечает минэкономразвития. Некоммерческим организациям часто требуются работники на временную занятость, но Трудовой кодекс разрешает заключать срочные трудовые договоры с работниками только в крайних случаях. Например, работодатели могут оформить его с работником на период не более двух месяцев или на время одного сезона, если в силу природных условий работа может быть выполнена в определенное время года. Разрешается прописывать срок окончания договора, если сотрудник приглашен на место другого человека, временно отсутствующего. Но в большинстве случаев срочный трудовой договор может трактоваться как уклонение работодателя от предоставления прав и гарантий работнику.

Положения законопроекта распространяются только на те НКО, которые по организационно-правовой форме могут относиться к социально-ориентированным некоммерческим организациям.