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31.08.2020 14:11

Новые экспортные правила Китая могут помешать сделке TikTok в США

Для продажи американского подразделения социальной сети TikTok может потребоваться официальное согласие правительства КНР. Об этом агентству Синьхуа сообщил профессор Университета международного бизнеса и экономики в Пекине Цуй Фан, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

28 августа правительство КНР обновило правила экспортного контроля. Теперь они усложняют экспорт ряда технологий, включая те, которые используются для работы систем персональных рекомендаций в социальных сетях.

Цуй Фан отметил, что эти правила могут коснуться и компании ByteDance, участвующей в переговорах по продаже американского подразделения своей социальной сети TikTok. Профессор добавил, что ByteDance может потребоваться приостановка переговоров для получения соответствующей лицензии.

Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансовую деятельность компании ByteDance на территории Соединенных Штатов. Для продолжения функционирования социальной сети в США ByteDance вынуждена продать американское подразделение TikTok одной из местных компаний.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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