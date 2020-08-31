Новые экспортные правила Китая могут помешать сделке TikTok в США

28 августа правительство КНР обновило правила экспортного контроля. Теперь они усложняют экспорт ряда технологий, включая те, которые используются для работы систем персональных рекомендаций в социальных сетях.

Цуй Фан отметил, что эти правила могут коснуться и компании ByteDance, участвующей в переговорах по продаже американского подразделения своей социальной сети TikTok. Профессор добавил, что ByteDance может потребоваться приостановка переговоров для получения соответствующей лицензии.

Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансовую деятельность компании ByteDance на территории Соединенных Штатов. Для продолжения функционирования социальной сети в США ByteDance вынуждена продать американское подразделение TikTok одной из местных компаний.