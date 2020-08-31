Обновление Windows сломало ноутбуки Lenovo

Августовское обновление операционной системы Windows 10 вызывает появление "синего экрана смерти". Об этом сообщает портал WindowsLatest.com.

По данным пользователей, апдейт под кодовым номером KB4566782 приводит к замедлению работы компьютера. А владельцы ноутбуков компании Lenovo отметили, что столкнулись с появлением "синего экрана смерти", которое приводит операционную систему в нерабочее состояние. На сообщения уже обратили внимание специалисты компании Lenovo и подтвердили наличие проблем при установке соответствующего обновления на лэптоп. "Синий экран смерти" появляется на моделях ThinkPad 2019 и 2020 года. Специалисты советуют зайти в BIOS и отключить функцию "Виртуализация" в меню "Безопасность".

Как отмечают журналисты издания, ошибка встречается не только на ноутбуках Lenovo, но и на других компьютерах. В случае ее появления рекомендуется переустановить Windows вручную.