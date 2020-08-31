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31.08.2020 02:10
Рубрика: В мире

Один человек погиб в результате стрельбы в Чикаго

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.

Подросток застрелил несколько человек в США

Как сообщает телеканал NBC, инцидент произошел в первой половине дня на территории кафе Lumes Pancake House. Злоумышленник подъехал к точке общепита на автомобиле и открыл стрельбу по людям, сидевшим на улице под навесом.

"Шесть человек получили огнестрельные ранения, один скончался", - рассказал представитель местной полиции Том Ахерн. По его словам, трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. В правоохранительных органах предположили, что целью стрелявшего был мужчина, который получил смертельное ранение.

В мире США

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