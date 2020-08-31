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31.08.2020 19:20
Рубрика: Экономика

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Текст: Игорь Зубков
Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цель войти в пятерку крупнейших экономик мира по объему ВВП с учетом паритета покупательной способности (ВВП с учетом ППС) была поставлена в майском указе президента 2018 года, который был рассчитан на период до 2024 года. По этому показателю накануне коронакризиса Россия, согласно оценкам МВФ, занимала шестое место в мире, между Германией (пятое) и Индонезией (седьмое) (по номинальному объему ВВП Россия занимает 11-е место). Цель достигнуть пятого места не вошла в указ президента от 21 июля 2020 года "О национальных целях развития России на период до 2030 года", но в нем осталась задача роста ВВП темпами выше среднемировых.

Фото: iStock
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"Во-первых, Россия не отказывалась от цели войти в пятерку экономик. Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она достигнута", - сказал Орешкин на вопрос, почему из новых национальных целей до 2030 года была исключена задача вхождения в пятерку крупнейших экономик (цитата по "Интерфаксу").

Согласно опубликованному в октябре 2019 года прогнозу МВФ, Россия могла достигнуть пятого места по ВВП с учетом ППС в 2023 году, но уже в 2024-м должна была уступить это место Индонезии.

По словам Орешкина, "досрочному" достижению цели по вхождению в число крупнейших экономик во многом помог кризис. Он отметил, что экономика России во втором квартале, на который пришелся пик карантинных мер, упала меньше, чем экономика европейских странах. Как ранее сообщалось, Росстат оценил снижение ВВП РФ в этом квартале в 8,5%, для сравнения, ВВП Германии во II квартале снизился на 11,7%, еврозоны в целом (19 стран) - на 15% в годовом сопоставлении.

"Уверен, что уже в следующем году мы можем вернуться к докризисным уровням и по занятости, и по выпуску, - сказал Орешкин. - Это будет уже такая мощная история, чтобы дальше выходить на устойчивые темпы роста".

Орешкин: Возврат к докризисному уровню по занятости возможен в 2021 году
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