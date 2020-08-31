Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".

"Россия не отказывалась от целей войти в первую пятерку экономик. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута", - сказал Орешкин.

Правда, войдем мы в этот топ-рейтинг не по объему ВВП, а по покупательной способности. Причем, как добавил помощник президента, "во многом, как ни странно, помог кризис, и на два года раньше мы достигли этой цели".

Он отметил, что теперь необходимо будет закрепиться в "пятерке" наиболее развитых экономик мира. "А дальше - исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе", - добавил он. К тому же, по словам Орешкина, исполнение бюджета РФ в 2020 году будет лучше, чем планировалось в июне - июле, доходная база точно будет больше. Как заявил Орешкин, "по бюджету мы будем иметь ситуацию лучше, чем оценивали в июне - июле, когда слишком консервативно подходили к оценкам. Сейчас очевидно, что и по прогнозу, и по бюджету ситуация будет лучше… Доходная база точно будет больше, чем планировалось".

Отвечая на вопрос, повлияет ли ситуация с бюджетом на государственные заимствования, Орешкин отметил, что не видит никаких проблем с госзаимствованиями РФ. "Если вы посмотрите, сколько заимствуют другие страны, мы заимствуем очень мало, даже по сравнению со многими развивающимися странами", - сказал он.

По оценкам замглавы Минфина РФ Владимира Колычева, дефицит федерального бюджета в 2020 году, с учетом антикризисных мер, не превысит 5% ВВП