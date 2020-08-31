Орешкин: Возврат к докризисному уровню по занятости возможен в 2021 году

Российская экономика по некоторым направлениям может уже в 2021 году вернуться к докризисному уровню. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

По мнению экономиста, России удалось избежать глубокого падения в экономике. И хотя ситуация была серьезной, ее удалось реанимировать с помощью антикризисной программы и выплат населению. Уровень безработицы в стране достиг пика в июле-августе. Далее ситуация будет налаживаться. К докризисному уровню по занятости и росту промышленного производства страна вернется уже в следующем году.

Еще раньше помощник президента называл пять национальных целей развития России до 2030 года: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, обеспечение каждого гражданина качественным образованием, создание качественной и безопасной среды, достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство. "Но сейчас первоочередная задача, которую поставил президент перед правительством - это восстановление занятости, восстановление ситуации на рынке труда из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией", - уточнил Орешкин.