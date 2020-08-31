Пандемия стала мощным стресс-тестом для всей мировой экономики и промышленности. Приостановка производств, разрыв кооперационных цепочек и глобальное падение спроса происходили на фоне кризиса нефтяного рынка и падения биржевых котировок. Например, в металлургии цены уже в марте сократились на 10-12 процентов. В таких условиях требовалось создать условия для сохранения мощностей предприятий и их кадрового состава после вынужденного простоя.

Поэтому Минпромторг России усилил поддержку внутреннего спроса и экспорта, осуществлял детальный мониторинг занятости и состояния наиболее пострадавших отраслей. И сейчас мы можем констатировать, что массовых сокращений на крупных промышленных предприятиях удалось избежать. К середине августа, по данным Минтруда России, в режиме неполного рабочего дня трудились уже менее 2 процентов сотрудников системообразующих организаций, а в режиме простоя - менее 1 процента от общей численности.

Предложенные антикризисные меры поддержки носили целевой характер. В начальной фазе пандемии мы просили предприятия сформировать запасы комплектующих минимум на два месяца. Параллельно подготовили меры стимулирования просевшего спроса, многие из которых вошли в проект национального плана восстановления экономики. Главы регионов оперативно реагировали на наши рекомендации по открытию производственных площадок и обеспечению бесперебойной работы товаропроводящих цепочек.

Приоритетной задачей для нас являлась поддержка 568 системообразующих предприятий в 27 курируемых отраслях. Почему мы сфокусировались именно на них? Потому что они создают основное количество рабочих мест, обладают ключевыми технологическими компетенциями, а главное - формируют заказы и спрос на продукцию тысяч других компаний по всей производственной цепочке. Обеспечение бесперебойной деятельности системообразующих предприятий позволило сохранить всю цепочку комплектаторов и поставщиков.

Самой востребованной мерой поддержки стали льготные кредиты на пополнение оборотного капитала. На начало августа предприятия в контуре минпромторга привлекли в рамках этой программы около 133 миллиардов рублей. Средства, которые выдавались на "оборотку", закупку сырья, материалов и комплектующих, позволили поддержать в трудный момент также малый и средний промышленный бизнес. Кроме того, предоставлялись отсрочки по уплате налоговых платежей и страховых взносов, госгарантии по кредитам.

Производственные компании, ориентированные на потребительский рынок, смогли получить кредиты на возобновление деятельности с льготным периодом до 2 процентов годовых. При этом в случае сохранения более 90 процентов сотрудников кредит списывается вместе с процентами, а при 80 процентах достаточно вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

Предложенные минпромторгом антикризисные меры поддержки носили целевой характер

В перечень наиболее пострадавших отраслей вошли розничная непродовольственная торговля и народные художественные промыслы. Такие предприниматели были освобождены от страховых взносов и налоговых платежей (кроме НДС) за второй квартал года.

Василий Осьмаков: МинпромторгРоссии усилил поддержку внутреннего спроса и экспорта. Фото: Пресс-служба минпромторга

Фонд развития промышленности в сложный период проводил реструктуризацию платежей по займам при возникновении у предприятий финансовых трудностей, вызванных ограничительными мерами по борьбе с пандемией. Была также оперативно запущена программа "Противодействие эпидемическим заболеваниям". К августу ФРП поддержал в рамках этой программы 76 проектов по выпуску ключевой продукции для системы здравоохранения на сумму более 21,5 миллиарда рублей, рассматривая поступающие заявки в ускоренном режиме и максимально упрощенной форме. Причем те средства, которые вернутся от участников программы (около 2 миллиардов рублей только до конца года), планируется направить на "антикризисные" займы под 1 процент на пополнение оборотных средств предприятий, находящихся вне периметра комплексной поддержки, то есть не признанных пострадавшими или системообразующими.

В проект общенационального плана восстановления экономики вошли мероприятия по поддержке радиоэлектронной, автомобильной, легкой промышленности, авиастроения, сельхозмашиностроения, производства социально значимых товаров. Целый ряд мер удалось запустить по итогам отраслевых совещаний у президента.

В автопроме необходимо было в первую очередь решить проблемы с поставками комплектующих и поддержать спрос. Дополнительный объем финансовой поддержки отрасли составит 25,2 миллиарда рублей. Речь идет о программах льготного автокредитования и лизинга, о опережающем приобретении техники в 2020 году в рамках госзакупок. В совокупности это позволит поддержать продажи более 220 тысяч автомобилей.

Для авиастроения принят пакет дополнительных мер поддержки, направленных в том числе на поставки 59 самолетов SSJ-100 в российские авиакомпании. Лизинговым компаниям будут предоставлены госгарантии под закупки этой техники, а также на приобретение 29 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 37 вертолетов "Ансат" для нужд санитарной авиации.

Продолжится поддержка отечественного специализированного машиностроения. Только в рамках программы льготного лизинга будут выделены субсидии на реализацию около 11 тысяч единиц различных видов техники и оборудования для полевых работ, мелиорации, переработки сельхозсырья. Возобновлен и механизм компенсации скидок на продажу оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Общий объем дополнительной адресной поддержки сельскохозяйственного и пищевого машиностроения в этом году составит 4,5 миллиарда рублей.

Более 2,6 миллиарда рублей выделено в 2020 году на поддержку легкой промышленности - субсидирование лизинга, кредитных средств для пополнения оборотных средств предприятий, реализацию отдельной программы поддержки производителей изделий из льна. Увеличено также финансирование социально значимых отраслей - производства музыкальных инструментов, спортивных товаров, средств реабилитации. Будет запущен целый комплекс мероприятий по поддержке электронной промышленности, включая разработку компонентной базы, средств производства, развитие соответствующей инфраструктуры.

Пандемия стимулировала ускорить импортозамещение стратегически важных компонентов

Когда началась пандемия, только в мебельной промышленности под угрозой увольнения или снижения зарплаты находились более 100 тысяч человек. Из-за карантинных ограничений спрос упал до нуля, около 70 процентов компаний оказались в крайне тяжелом положении. Поэтому здесь оказались востребованными в первую очередь кредиты под 2 процента на возобновление деятельности.

Поддержка занятости распространяется также на малый индустриальный бизнес, который получает беспроцентные займы на оплату труда сотрудникам в течение полугода.

Кроме того, малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших отраслях предоставлены прямые субсидии в размере одного МРОТ на сотрудника. Эта мера поддержки распространялась, в частности, на предприятия народных художественных промыслов.

На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) мы запустили специальный сервис еженедельного мониторинга состояния всех системообразующих предприятий. Он охватывал не только промышленность, но и другие сферы экономики. Это позволило своевременно отслеживать ситуацию с долговой нагрузкой бизнеса, численностью сотрудников и точечно реагировать на возникающие риски.

Многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы и перепрофилировали свои производства для борьбы с пандемией. Помимо профильных фармацевтической и медицинской отраслей, к этой работе активно подключились химическая и легкая промышленность, оборонно-промышленный сектор, а также компании, выпускавшие прежде только парфюмерно-косметическую продукцию. В целом свои производства перепрофилировали сотни промпредприятий по всей стране.

Для обеспечения внутреннего рынка необходимым сырьем был временно запрещен вывоз с территории ЕАЭС изопропилового спирта, средств индивидуальной защиты и материалов для их производства. Были разработаны также специальные технические условия, позволившие оперативно выпускать антиковидную продукцию за счет упрощенной регистрации изделий и их быстрой поставки на рынок и в медучреждения.

Многие инвесторы оказались в ситуации форс-мажора и столкнулись с трудностями при выполнении взятых на себя обязательств, в том числе в рамках господдержки. Понимая это, мы предложили, в частности, продлить на два года действие специнвестконтрактов с сохранением для их участников налоговых льгот. Дали возможность экспортно-ориентированным компаниям сдвинуть сроки достижения показателей, взятых в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Пандемия только усилила глобальный тренд на протекционизм в сфере промышленной и технологической политики. Мы же в очередной раз убедились в верности взятого ранее курса на импортозамещение и углубление локализации. Например, тот факт, что российская промышленность смогла оперативно обеспечить потребности страны в медицинском оборудовании и лекарственных препаратах, напрямую связан с многолетними масштабными инвестициями в фармотрасль и в обеспечение нашей технологической независимости в целом.

Теперь наша задача - восстановить спрос после кризиса, запустить новый инвестиционный цикл, чтобы придать нужный импульс экономике. Отрадно, что уже летом объемы производства в обрабатывающих отраслях начали приближаться к докарантинным значениям.

Необходимые условия для дальнейшей поддержки отечественной продукции созданы. Сформирована система запретов и ограничений на поставки иностранной продукции в рамках госзакупок. Соответствующие защитные механизмы уже применяются ко всей номенклатуре, необходимой для реализации нацпроектов. Президентом подписаны законы о квотировании госзакупок с акцентом на российскую и евразийскую продукцию.

Пандемия стимулировала нас ускорить импортозамещение стратегически важных компонентов. Если раньше мы фокусировались на увеличении доли конечной продукции, то теперь будем делать ставку на всю цепочку кооперации, включая средние переделы, развивать собственное производство критически важного сырья, материалов, оборудования. Работу по формированию обновленных планов импортозамещения мы планируем завершить осенью текущего года. Усилим также поддержку развития производства на местах. В частности, планируем запустить в следующем году комплексную федеральную субсидию на софинансирование региональных программ развития промышленности в регионах.

В целом пандемия не прервала работу по долгосрочному планированию. Даже в этот трудный период нам было важно дать промышленникам четкие ориентиры на будущее. С этой целью мы разработали и утвердили в июне в правительстве Стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2035 года.

До конца октября мы планируем донастроить нацпроект "Международная кооперация и экспорт" в соответствии с июльским указом президента о национальных целях развития и с учетом включения общественно значимых результатов. Реализация экспортного потенциала напрямую влечет за собой появление новых рабочих мест, рост доходов бизнеса, регионов и, соответственно, повышение качества жизни граждан. Поэтому мы продолжим формировать сквозную систему поддержки экспортных проектов на всех этапах жизненного цикла. Более того, теперь доступ экспортеров к господдержке станет еще проще. В начале августа правительство утвердило обновленные правила корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), делающие механизм льготного кредитования более гибким.

Появилась возможность сдвигать показатели результативности и сроки финансирования программ без дополнительных бюрократических процедур. Взаимодействие бизнеса и государства полностью переведено в цифровой формат. Квалификационные отборы будут проводиться не в жестко установленные сроки, а по мере необходимости. Сейчас как раз проходит новый конкурс на заключение соглашений о реализации КППК.

В июле была возобновлена также программа поддержки сертификации на внешних рынках. Это позволит сократить издержки экспортеров и увеличить объемы выручки от зарубежных поставок высокотехнологичной продукции. Субсидируется 80 процентов затрат на сертификацию и 50 процентов - на омологацию.

Пандемия негативно отразилась на стоимостных поставках экспорта, но при этом существенно улучшается его качество, расширяется географическая и продуктовая диверсификация поставок. По итогам прошлого года количество видов экспортируемой номенклатуры выросло на 32 позиции, торговых партнеров - до 208 стран. По индексу диверсификации Россия находится на уровне Китая, Германии и Канады. Механизмы поддержки национального проекта "Международная кооперация и экспорт" помогут нашим компаниям наращивать объемы зарубежных поставок и осваивать новые перспективные ниши.