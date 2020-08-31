Прошедшие в воскресенье парламентские выборы в Черногории, на которых коалиция оппозиционных сил обошла правящую на протяжении последних 30 лет Демократическую партию социалистов (ДПС) премьер-министра Мило Джукановича, впервые за долгие годы дают шанс Подгорице существенно улучшить отношения с Россией. Сам засидевшийся в премьерском кресле Джуканович открыто проводил в последние годы антироссийский курс. Поддержал антироссийские санкции Евросоюза, вопреки мнению собственного населения протащил маленькую балканскую страну в НАТО и продавил расколовший общество закон о свободе вероисповедания - свое поражение не признал. Однако ни ЕС, ни США с НАТО даже не подумали напомнить "своему парню" про необходимость следовать "золотым демократическим стандартам", как зачастую коллективный Запад делает в других странах.

Никаких протестов и обвинений в нарушении демократии не последовало. Как тут не вспомнить, какая же возня о якобы нелегитимном избранном президенте Беларуси.

В преддверии выборов в МИД России с сожалением констатировали: у нынешнего черногорского руководства вошло в привычку всякий раз накануне важных общественно-политических событий стимулировать русофобские настроения, безапелляционно представлять Россию в образе врага, на которого в случае чего можно списать все беды - в духе западных корпоративных установок. "Такой потребительский подход к нашим двусторонним отношениям, и без того переживающим не лучшие времена, резко контрастирует с периодически поступающими из Подгорицы сигналами о заинтересованности в российско-черногорской нормализации", - отметили на Смоленской площади.

В итоге черногорские граждане выразили свое недвусмысленное мнение о курсе правительства ДПС. Согласно опубликованным в понедельник Государственной избирательной комиссией (ГИК) Черногории предварительным результатам выборов партия Джукановича получила поддержку лишь 35,12 процента избирателей. При этом при явке в 77 процентов поданные за оппозиционные политсилы голоса распределились следующим образом: "За будущее Черногории" получила 32,54%, "Мир - наша нация" - 12,55%, "Черное на белое" - 5,57%. Это значит, что правящая ныне ДПС должна получить в 81-местной скупщине (парламенте) Черногории 30 мандатов, а оппозиции достанется 41 место.

Лидер коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, отвечая на вопрос РИА Новости о том, готовы ли оппозиционные силы поддержать улучшение отношений с Россией и Сербией, ответил утвердительно. А еще в осторожно-оптимистическом ключе заявил о готовности сотрудничать с другими оппозиционными Джукановичу партиями для формирования нового парламентского большинства. По словам Кривокапича, страна переживает "исторический момент", поскольку "мы должны создать систему, в которой правосудие будет одинаковым для всех, где экономические условия дадут одинаковые шансы всем, а не только избранным".

Обеспечение верховенства закона наряду с восстановлением нарушенных лидером ДПС религиозных прав и свобод граждан было одним из центральных элементов избирательной платформы оппозиционных коалиций. И с этим у Мило Джукановича серьезнейшие проблемы. Так, СМИ неоднократно писали о том, что в 1990-е годы он занимался наркобизнесом и нелегальными поставками сигарет. Известно, что в ходе следствия о контрабанде табака, которое велось в Италии, суд Неаполя отклонил запрос об аресте Джукановича только из-за его премьерского иммунитета. Впрочем, свидетельские показания на прозападного черногорского политика никуда не делись. Именно с этим щекотливым обстоятельством комментаторы связывали то, что глава ДПС в последнее время "бежал впереди паровоза" в запущенной Западом антироссийской истерии. "О коррупционности прежних властей и их связях с криминалитетом ходили легенды. Но что там право и что там закон, если за "европейскую крышу" Джуканович расплачивался пронатовской и антироссийской ориентацией? - отметил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По словам сенатора, в ходе состоявшихся выборов "антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось". "Возможно, мы вновь увидим другую Черногорию. Которую веками связывали с соседней Сербией и с близкой Россией общие интересы и искренние симпатии. И которую так любят современные россияне, несмотря на политические разногласия. В добрый путь, Черногория!", написал Косачев на своей странице в соцсетях.

Правящие силы Черногории вновь пытались разыграть на выборах антироссийскую карту, но потерпели поражение

Впрочем, эксперты не спешат полностью списывать несменяемого с 1989 года черногорского руководителя со счетов. На предыдущих выборах в 2016 году оппозиция также была очень близка к победе, однако Джукановичу с помощью политтехнологий - инициированного скандала вокруг якобы готовившегося с подачи "русских агентов" покушения на премьер-министра - и подкупа удалось перетянуть на свою сторону двоих депутатов, получить большинство и сформировать правительство. "Я осторожно отношусь к радостным заявлениям оппозиции. За Джукановичем стоит огромный материальный и административный ресурс Запада, у которого на черногорского премьер-министра имеется компромат. Поэтому он самый удобный политик для ЕС, США и НАТО. Даже если он банально перекупит нескольких оппозиционных депутатов, как это уже было, наши "демократические" западные партнеры просто на это закроют глаза", - рассказал "РГ" эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников.

Собеседник "РГ" напомнил, что Мило Джуканович в декабре 2019 "отличился" принятием дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин". Он открыл дорогу к изъятию светскими властями церковной собственности, но главное - был направлен на подрыв позиций Сербской православной церкви (СПЦ), в которой Джуканович, не без подсказок "старших товарищей", усмотрел проводника влияния Москвы и Белграда на Балканах.

"Джуканович с подачи своих кураторов реализует украинский сценарий в регионе. Его задача, во-первых, расколоть идентичность сербов и черногорцев, уничтожить знак равенства между ними. Во-вторых, вырвать черногорцев из СПЦ, прихожанами которой является подавляющее число граждан страны. Этого народ ему простить не смог, и данный фактор стал основным при голосовании на прошедших выборах", - считает эксперт РИСИ.

Напомним, что продавленный Джукановичем и его партией закон в буквальном смысле "взорвал" информационное поле и общественное мнение в стране. Массовые гражданские акции в защиту своих законных религиозных прав сотрясали Черногорию несколько месяцев. В ответ власти страны применили крайне жесткие меры. При этом на откровенные репрессии против черногорского гражданского общества в ЕС и США никак не отреагировали. Призывов к официальной Подгорице не применять непропорциональную силу из Брюсселя и Вашингтона так и не прозвучало. Напротив, на помощь Джукановичу поспешило НАТО, прислав в Черногорию специальную команду экспертов для противостояния "гибридным атакам". В дальнейшем, если какие атаки и были, то только на несогласных с действиями Джукановича независимые черногорские СМИ и журналистов, которых власти бесцеремонно задерживали по надуманным обвинениям.