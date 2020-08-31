Новости

Британцы выбрали лучшего детектива всех времен 15:10
Московское "Динамо" сыграет с грузинским "Локомотивом" в Лиге Европы 15:08
Болельщики "Локомотива" напали на поклонников "Зенита" в московском кафе 15:00
Джонни Депп подал против Эмбер Херд новый многомиллионный иск 14:50
Вышел трейлер фильма ужасов про стендап-комика "Последний смех" 14:46
Уральца осудили за нападение после просьбы убирать за собакой 14:44
Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем" 14:39
"Малиновое тепло" придет в несколько регионов России 14:29
В Арктике образовался новый пролив 14:28
Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему 14:28
Путин рассказал о своей работе на стройке в Коми 14:25
2020 год войдет в пятерку самых жарких лет на планете 14:19
Президенты России и Киргизии обсудили борьбу с пандемией 14:16
Названы места Москвы, где больше всего клещей 14:04
Владельцам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их за свой счет 14:00
Партия Джукановича не сможет вновь сформировать правительство 13:58
Вышел трейлер боевика с Жаном Рено и Руби "Бэтвумен" Роуз "Привратник" 13:56
Вышел русский трейлер зообоевика с Меган Фокс "Львица" 13:52
Россия может поделиться с Беларусью опытом по поправкам к Конституции 13:51
Минпромторг сделал сайты торгпредств доступнее для бизнеса 13:48
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:47
В Кремле рассказали об условиях использования силового резерва для помощи Беларуси 13:47
УЕФА продолжит разводить в еврокубках клубы из России и Украины 13:40
Мишустин поручил расширить программу "Дальневосточной ипотеки" на вторичное жилье 13:37
Путин примет участие во Всероссийском открытом уроке 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 13:58
Рубрика: В мире

Партия Джукановича не сможет вновь сформировать правительство

Текст: Юрий Когалов

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов, которую возглавляет президент республики Мило Джуканович, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, но будет вынуждена уступить власть оппозиции. Как передает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, полученных ею голосов недостаточно, чтобы вновь сформировать правительство.

Фото: REUTERS/STEVO VASILJEVIC
Оппозиция в Черногории заявила о "падении режима"

Согласно опубликованным после обработки 100 процентов бюллетеней данным ЦИК, Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06 процента голосов. Оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" получила 32,55 процента голосов, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53 процента, коалиция "Черное на белое" - 5,53 процента, "Социал-демократы Ивана Брайовича" - 4,1 процента. Таким образом, большинство кресел в парламенте достается представителям оппозиции.

О своей победе коалиция "За будущее Черногории" объявила еще ночью, но президент Джуканович на тот момент отказался признавать поражение и призвал дождаться официальных результатов голосования.

Напомним, парламентские выборы в Черногории прошли в минувшее воскресенье. Их отличительной чертой стала рекордная явка избирателей, достигшая отметки в 75,9 процента. Причиной высокой активности граждан аналитики называют тяжелое экономическое положение в стране, живущей туризмом, вторую волну коронавируса, а также недовольство Законом о свободе вероисповедания, который предусматривает изъятие церковной собственности православной церкви.

В мире Европа Черногория

Главное сегодня

Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России
"Газпром" подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах