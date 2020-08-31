Партия Джукановича не сможет вновь сформировать правительство

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов, которую возглавляет президент республики Мило Джуканович, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, но будет вынуждена уступить власть оппозиции. Как передает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, полученных ею голосов недостаточно, чтобы вновь сформировать правительство.

Согласно опубликованным после обработки 100 процентов бюллетеней данным ЦИК, Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06 процента голосов. Оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" получила 32,55 процента голосов, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53 процента, коалиция "Черное на белое" - 5,53 процента, "Социал-демократы Ивана Брайовича" - 4,1 процента. Таким образом, большинство кресел в парламенте достается представителям оппозиции.

О своей победе коалиция "За будущее Черногории" объявила еще ночью, но президент Джуканович на тот момент отказался признавать поражение и призвал дождаться официальных результатов голосования.

Напомним, парламентские выборы в Черногории прошли в минувшее воскресенье. Их отличительной чертой стала рекордная явка избирателей, достигшая отметки в 75,9 процента. Причиной высокой активности граждан аналитики называют тяжелое экономическое положение в стране, живущей туризмом, вторую волну коронавируса, а также недовольство Законом о свободе вероисповедания, который предусматривает изъятие церковной собственности православной церкви.