Один из самых одаренных российских игроков полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук переезжает в Италию. После долгих переговоров московский клуб договорился о трансфере с одной из ведущих команд Европы последних лет - "Аталантой".

Миранчука "продавали" в Италию не первый год. Помнится, как еще прошлым летом, а затем и зимой, сообщалось о предметном интересе к нему со стороны "Милана" и "Ювентуса". Были даже разговоры, что в январе Алексей едва не перешел в миланский клуб на правах аренды, но "Локомотив" не отпустил своего лидера. И правильно, в общем-то, сделал: во многом благодаря голам Миранчука "красно-зеленые" финишировали вторыми в национальном первенстве и попали в групповой этап Лиги чемпионов.

Однако с каждой яркой игрой Алексея становилось понятно, что "Локомотиву" будет очень трудно его удержать. Пожалуй, впервые за долгое время российским футболистом интересовались сразу несколько европейских грандов, к коим "Аталанту" при всем уважении все же не причислишь. Однако сейчас она уж точно является одной из самых ярких команд континента. Но об этом чуть позже.

Представители клуба из Бергамо около недели назад прилетели в Москву и провели переговоры с "Локомотивом". Не сказать, что они шли гладко, в какой-то момент свой интерес обозначили "Милан" с "Ромой", однако в итоге стороны все же ударили по рукам. Если верить итальянским СМИ, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. Алексей уже на днях должен прилететь в Бергамо, пройти медицинский осмотр и подписать пятилетний контракт. Его зарплата составит около двух миллионов евро в год.

Перспективы заиграть в "Аталанте" у Миранчука есть. Конечно, конкуренции никто не отменял, но в пользу россиянина говорят сразу несколько факторов. Во-первых, в его приглашении был лично заинтересован главный тренер "черно-синих" опытный Джан Пьеро Гасперини. Во-вторых, в атакующей линии "Аталанты" на позиции Миранчука играют Алехандро Гомес и Йосип Иличич. Без них тяжело представить бергамасков, но им уже по 32 года. А Иличич и вовсе подумывал недавно завершить карьеру из-за частых депрессий. Наконец, в-третьих, стиль игры новой команды Алексея идеально ему подходит.

При этом никто места в стартовом составе Миранчуку, разумеется, гарантировать не собирается. Но если несколько лет назад россиянина многие критиковали за то, что он не слишком ярок в больших матчах и частенько в них растворяется, то за последние годы Алексей здорово прибавил. Он стал мощнее физически, не растеряв при этом дриблинга. Кроме того, Миранчук стал забивать, причем много: из 15 матчей "Локомотива" после возобновления сезона он принял участие в 13 и забил девять мячей. А его последний, как оказалось, гол (во встрече с "Краснодаром") получился таким ярким, что о нем писали даже в Европе.

Для "Локомотива" уход Миранчука, особенно перед стартом Лиги чемпионов, большой удар. Найти равноценную замену будет сложно, особенно с учетом лимита на легионеров. Среди россиян игроков такого уровня, которых могут приобрести "железнодорожники", нет, а дорогостоящих иностранцев клуб вряд ли потянет. Есть разговоры о приглашении Санти Мины, но испанец предпочитает действовать на фланге в атаке. И он уж точно не тот, кто ведет игру команды.

Прощание Миранчука с "Локомотивом" получилось трогательным: сразу после матча с "Зенитом" он вышел на поле и обратился к болельщикам. Не обошлось без слез: в тот момент, когда на большом экране стадиона прокручивали голы Алексея, он дал волю эмоциям.

- Не думал, что так волнительно будет все это говорить. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все, что только возможно. Я принимаю новый вызов и знаю, что вы всегда будете меня поддерживать. Я не прощаюсь! Вперед, "Локо"! - сказал Алексей.

Кстати, символично, что с поля Миранчук уходил вместе с братом Антоном, который по идее должен стать новым лидером "Локомотива". А там как знать: возможно через несколько лет Миранчуки снова будут в одной команде. По крайней мере им этого очень хотелось бы.