Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Беларуси по общим вопросам Николай Латышенок отверг возможность переговоров властей с оппозицией. Об этом он заявил в воскресенье, когда вышел к протестующим, собравшимся у Дворца независимости в Минске.

По его словам, диалог с оппозицией в целом власти вести не будут, однако официальный Минск готов к переговорам с инициативными группами. Помощник Александра Лукашенко также отметил, что против действующего президента сейчас настроены не более 20-30 процентов населения, прежде их было гораздо меньше, но "людей подогрели". Впрочем, Латышенок подчеркнул, что это не официальные данные. "У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство", - отметил чиновник.

Латышенок заявил, что верит в честность проведенных в стране девятого августа президентских выборов. "Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию", - отметил он.

Что касается жестких разгонов протестов в первые дни после выборов, то действия правоохранителей помощник президента объяснил строительством манифестантами баррикад. По его словам, это мешало обычным жителям передвигаться по городу.